La UTE deberá asfaltar los baches por alcantarillas y acometidas en Cangas

Las carreteras de Cangas están repletas de baches originados por la reposición con cemento de zanjas para acometidas de agua o tapas de alcantarilla de la red de saneamiento que acaba deteriorándose y dibujando una red viaria «de fochancas». Su reparación debe ser asumida por la UTE Gestión Cangas, como empresa concesionaria del servicio integral del agua y obligada a utilizar asfalto para estas tareas, acorde con el resto de la vía. Es una de las exigencias que trasladó el Gobierno local a los responsables de la UTE en una reciente reunión en el Concello, señala la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), en la que también se trató la ejecución de las próximas obras a cargo del plan de inversiones de la concesionaria, en el que se consideran prioritarias la renovación integral de la calle Noria, en el centro urbano, y la Rúa Paraíso, en Darbo, que demandan los vecinos.

Un motorista pasando por Pedra Alta, con el entorno de las alcantarillas deteriorado. | Santos Álvarez

La edila menciona múltiples puntos donde el pavimento está deteriorado por actuaciones vinculadas al ciclo del agua. Entre otros, la referida Paraíso, pero también A Quiringosta, en Santa Marta, A Choupana, O Piñeiro, A Toxeira y un largo listado de viales con esas deficiencias que miembros del Gobierno local han elaborado en un reciente recorrido por todas las parroquias del municipio. En algunos de esos puntos, la lluvia ha acabado por horadar el pavimento, arrastrando el soporte de tierra o arena y hundiendo el suelo, con los consiguientes problemas de seguridad e imagen y costes de reposición.

Críticas del PP

Previamente, el PP denunció la «paralización dos asfaltados» en vías municipales y pregunta al Gobierno local por los «motivos do atraso» en la ejecución de las actuaciones recogidas en el marco del Plan +Provincia 2025. Apunta que As Gruncheiras o Paraíso y A Toxeira son algunos ejemplos de sus «compromisos incumpridos».