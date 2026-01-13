«Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»

Inasumible. No tiene ni pies ni cabeza. Imposible. Parece que nos quieren echar del mar. Piensan que el mar es una oficina... Son solo parte de las reacciones de la flota de la pesca de bajura artesanal ante la nueva normativa de la Unión Europea (UE) al respecto del Diario de Pesca Electrónico. Una norma que de momento afecta a las embarcaciones a partir de 12 metros de eslora, pero que de manera progresiva hasta 2030 incluirá a todas las demás.

El sector de la bajura está en pie de guerra, en especial con la obligación de comunicar con cuatro horas de antelación su entrada en puerto. «Que facemos catro horas tirados no mar? Iso é inasumible, totalmente imposible. Non ten nin pés nin cabeza», asegura Enrique Ferradanes, armador y patrón del «Novo Xouba», un cerquero de Bueu al que le afecta de lleno esta nueva regulación. «Eu o teño claro: así non saio ao mar. Ao mar non podes ir a hipotecarte», argumenta.

Las primeras estimaciones de las cofradías de O Morrazo apuntan que en estos momentos habría alrededor de trece barcos que deben incorporar a bordo el diario electrónico para registrar y comunicar sus capturas cuatro horas antes de su llegada a puerto. En Bueu son seis, tres embarcaciones del cerco y otras tres de artes menores; en Cangas son tres, también del cerco y artes menores; en Moaña hay otras tres, con aparejos de nasa pulpo, nasa faneca y cerco; y finalmente en Aldán-O Hío hay una, que combina cerco y otras redes.

La entrada en vigor de la normativa coincide con un momento en el que las embarcaciones del cerco están amarradas a puerto porque no tienen cuota de sardina, que probablemente no se abra hasta marzo. «No noso caso levamos parados desde setembro e se isto non cambia non saímos ao mar. E penso que o resto tamén», explica Enrique Ferradanes.

"Descoñecen a realidade deste sector, pensan que o mar é como unha oficina"

Para el sector no es tanto la implantación de un diario electrónico ni la declaración de las capturas, aunque no ocultan ciertas reticencias sobre la idoneidad de hacerlo a bordo y durante la faena. El gran problema estriba en la exigencias de una precisión y nivel de detalle en cuanto a peso y especies, para lo que no disponen de los medios necesarios a bordo, y en esa espera de cuatro horas antes de entrar a puerto. «Iso é descoñecer a realidade deste sector, pensan que o mar é como unha oficina. Antes de lexislar así deberían vir aquí e embarcar varios días para saber como é este traballo», sostiene este patrón de Bueu.

Estos barcos suelen realizar sus lances en el interior de la ría, a veces muy cerca del puerto. «O ano pasado non chegamos a saír máis alá da illa Ons. Canto é iso en tempo para voltar a terra? Se ves lento, como moito unha hora. E que fas o resto do tempo? Sobre todo cando chove, vai vento e frío porque nestes barcos non hai sitio suficiente onde estar a cuberto. Así os tripulantes non aguantan e marchan», explica Ferradanes, que añade que esa espera en el mar supone un riesgo evidente en caso de mal tiempo.

A sus 60 años Enrique Ferradanes lleva toda su vida dedicada a la pesca de la bajura y asegura que le sigue gustando salir al mar. «Pero como non cambien isto non imos poder saír. Ata parece que realmente o que buscan é desfacerse de nós, acabar coa pesca de baixura e que nos desfagamos dos barcos. Cada vez son máis inspeccións, máis esixencias, máis de todo e todo do noso bolsillo», reflexiona.

Una reflexión que también encierra un aviso a navegantes: «Eses políticos non se dan conta de que gran parte do alimento que abastece ao pobo e ao país sae da pesca de baixura e que estamos falando de moitos postos de traballo».