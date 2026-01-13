Moaña licitará la dirección de obra para iniciar en invierno la humanización de San Martiño

La obra de humanización del núcleo histórico de San Martiño está próxima a adjudicarse. Al final se presentaron cuatro empresas candidatas para una intervención cuya inversión se estima en 1.274.486 euros. A mayores en los próximos días comenzará la licitación del servicio de dirección de obra, control arqueológico y coordinacion de seguridad y salud de los trabajos. Y es que la intención del gobierno local es que las obras sobre el terreno comiencen este mismo invierno. No en vano, deben cumplirse los plazos otorgados por la Diputación, que financia gran parte de la obra aportando hasta 900.000 euros con cargo al Plan Extra.

La intervención prevista en el entorno de la iglesia románica supone un compromiso adquirido por el Concello con colectivos de la parroquia original. En concreto está prevista la extensión de una plataforma única que incluye el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado para reducir su impacto con el entorno. Se contempla actuar sobre la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira, también recién arreglada. Se humanizará el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial hasta más arriba de la antigua rectoral.