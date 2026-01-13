Moaña impulsa el programa educativo ante multas por droga

La Escola de Saúde del Concello de Moaña y Érguete ponen en marcha una nueva propuesta socioeducativa para facilitar información sobre las consecuencias derivadas del uso de drogas, modificando estereotipos sociales y culturales, además de facilitar estrategias educativas que favorezcan estilos de vida más saludables y motivar en materia de prevención de conductas de riesgo.

El programa, que antes solo se ofrecía en Vigo, se dirige a menores de 18 años, consumidores ocasionales así como sancionados por consumo y tenencia de drogas ilegales en lugares públicos, especialmente cannabis.

El familiar de referencia debe contactar con la Asociación Érguete en el momento en el que llega la primera sanción para comenzar el programa socioeducativo, que incluye la suspensión de dicha multa.