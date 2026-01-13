Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los exconcursantes de A Liga dos Cantantes Extraordinarios arrasan en Moaña

Javier Manchado

La carpa de la alameda de Moaña se llenó este domingo en el festival con los exconcursantes de la sexta edición del programa de la TVG A Liga dos Cantantes Extraordinarios. El evento, organizado por el Concello, atrajo a multitud de seguidores. Estuvo presentado por José Costas, que también cantó. La carpa, por cierto, seguirá instalada hasta el Entroido.

Un susto que quedó en poco... pero no se confíen, queda mucho invierno

El aviso de alerta naranja para ayer en O Morrazo no fue tan fiero como lo pintaban, por suerte. Pero no se confíen. El año pasado el peor temporal llegó en marzo y todavía queda mucho invierno por delante. Es mejor estar prevenidos que lamentar y parece que en los últimos años la sucesión de temporales es una constante. Hoy, de hecho, vuelven a reducirse las frecuencias del transporte de ría a primera hora.

