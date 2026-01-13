Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un vecino al caer de una escalera en Moaña

Fue evacuado con un golpe en la espalda y en un brazo

Las fuerzas de emergencia en el lugar del accidente.

Las fuerzas de emergencia en el lugar del accidente. / Fdv

Cristina González

Las fuerzas de emergencia se desplazaron en torno a las 13:00 horas de este martes a una casa en la zona de A Pandiña, en Moaña, muy cerca de la PO-551, por un accidente de una persona que se cayó de una escalera de obra. El hombre, de nacionalidad extranjera, fue evacuado por la ambulancia del 061 con un golpe en la espalda y en un brazo.

Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, además de la ambulancia del 061.

