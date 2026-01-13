Herido un vecino al caer de una escalera en Moaña
Fue evacuado con un golpe en la espalda y en un brazo
Las fuerzas de emergencia se desplazaron en torno a las 13:00 horas de este martes a una casa en la zona de A Pandiña, en Moaña, muy cerca de la PO-551, por un accidente de una persona que se cayó de una escalera de obra. El hombre, de nacionalidad extranjera, fue evacuado por la ambulancia del 061 con un golpe en la espalda y en un brazo.
Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, además de la ambulancia del 061.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- Dos heridos leves en un aparatoso accidente en la PO-551 en Bueu
- San Amaro inaugura el nuevo año de romerías
- Una gran mancha de fecales tiñe la playa de Santa Marta y los vertidos no cesan
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»
- El Domaio FC, presente en la Supercopa de España