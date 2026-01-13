El FICBueu proyecta el viernes seis cortos del Shortcutz Amsterdam

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) volverá a formar parte del circuito internacional del reconocido festival de cortometrajes de Amsterdam y el público tendrá la oportunidad de votar por su cinta favorita. Se trata del Shortcutz Amsterdam International Audience Award y las proyecciones en Bueu serán este viernes, en el Centro Social do Mar a partir de las 21.00 horas.

El premio internacional del público del festival neerlandés invita a audiencias de más de 25 ciudades de todo el mundo a descubrir y votar por un total de seis producciones que aspiran al mejor cortometraje del año. Entre las localidades participantes están Lisboa, Johannesburgo, Maputo, Belgrado, Edimburgo, Londres, Lima, Budapest, Rotterdam o Bueu. «A vila consolídase unha vez máis como punto de referencia deste circuíto internacional grazas a colaboración do FICBueu, que aposta pola curtametraxe como formato clave para o descubrimento de novos talentos», subrayan desde la dirección del festival bueués.

Las cintas que se podrán ver el viernes en el Centro Social do Mar son las siguientes:

-«Barlebas», de Malu Janssen. Un corto de ficción de 20 minutpos sobre los últimos días de vida de una mujer acusada de brujería justo cuando estaba a punto de abandonar para siempre su pueblo. Su espíritu libre y voz poderosa serán un ejemplo para una joven de 12 años del mismo pueblo.

–«Yaroshenko», de Lieuwe Siebe de Jong. Se trata de un documental de poco más de tres minutos sobre un hombre que pierde a su hija durante la guerra en Ucrania y que vive en una casa insalubre. Se trata de un breve y contundente retrato sobre una vida marcada por la guerra, la pérdida y la supervivencia.

-«Sign and see the world», de Safi Graauw. Un documental de casi onde minutos sobre tres jóvenes de Surinam que se alistan en el ejército neerlandés durante la II Guerra Mundial y que se enfrentan a la discriminación y a la dura realidad de la guerra. Un documental sobre el sacrificio, valentía y la memoria olvidada de la contribución de este pueblo a la liberación de los Países Bajos y Europa.

-«Sanyi Kakas», de Lotte Salomons. Un documental de 19 minutos en una ciudad húngara marcada por la pobreza y división política. Un día un gallo se escapa del mercado y se convierte en un símbolo de esperanza y unidad. Su historia moviliza a los vecinos, pero cuando el animal muere aparecen la desconfianza y las acusaciones.

-«Marleen», de Jop Leuven. Un corto de ficción de siete minutos. Durante una sesión de terapia en grupo una mujer repasa las relaciones que marcaron su vida, en un retrato íntimo y minimalista sobre la memoria emocional y la huella que dejan los vínculos.

-«Beyond silence», de Marnie Blok. Un corto de ficción de 17 minutos en la que dos hermanas, una de ellas sorda, acuden a una reunión con la directora de un programa universitaria. La joven sorda explica a través del lenguaje de signos su intención de denunciar abusos por parte de su profesor. Una conversarsación íntima y tensa entre tres mujeres sobre el silencio, el poder y las verdades dolorosas.

Las entradas para las proyecciones del viernes se pueden adquirir a través de la web ficbueu.com, con un precio de tres euros.