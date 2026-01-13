La Diputación distribuye 3,7 millones para las ayuda sociales de los Concellos

La Diputación abre hoy, y durante un mes y medio, el plazo para que los Concellos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, entre los que se encuentran Bueu y Moaña, puedan solicitar los más de 3,7 millones de euros destinados a ayudas sociales. Se trata de ayudas básicas de emergencia dirigidas a atender las necesidades urgentes de los vecinos en riesgo de exclusión social, dotados con cerca de 610.000 euros, así como de los recursos para financiar la retribución del personal del Servizo de Axuda no Fogar, con un presupuesto de cerca de 3,1 millones.

En lo que respecta a las ayudas básicas de emergencias esta línea de la Diputación distribuirá entre los Concellos cerca de 400.000 euros para financiar gasto corriente como alimentación, vivienda, facturas o medicamentos.