La conselleira de Mar espera que Madrid "reaccione" con adaptaciones a la norma de control en la flota de bajura
Marta Villaverde, que visitó en la mañana de este martes la planta pesquera Wofco en Domaio, pide que se deje trabajar de forma "segura y sencilla" al sector
Un día después de la concentración de cientos de marineros de bajura de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en Cambados contra el Reglamento de la UE para el control de la pesca en capturas y llegada a puerto, la conselleria de Mar, Marta Villaverde, se pone a favor de la flota y exige a Madrid que reaccione con adaptaciones a esta normativa, que recordó que es una modificación de la de 2009, que entró en vigor este mismo mes de enero. En una visita en la mañana de este martes a la pesquera Wofco en las antiguas instaciones de Fandicosta en Domaio (Moaña), la titular de Mar insistió en que esta normativa debe aplicarse "con proporcionalidad" y que haya "una adecuación a las características de la flota artesanal que tiene unas dimensiones reducidas y operan al lado del litoral”. Recuerda que en 2024 el gobierno de la Xunta ya aportó alegaciones o solicitudes de modificación y adaptación de la normativa a las características de la flota y añade que la normativa debe establecer requisitos de control y trazabilidad que se pueda realizar "de una forma sencilla para que la flota trabaje segura en un medio, como es el mar, que a veces no es amigable y dificulta las tareas desproporcionadas para las características de las embarcaciones".
Por eso que Marta Villaverde aseveró en la solicitud desde Galicia para que" el gobierno central flexibilice las disposiciones y ponga las mayores excepciones posibles para que la flota pueda trabajar con operatividad y traer el pescado día a día que necesitan los mercados".
Respecto a si desde la Xunta se puede hacer algo más, la titular de Mar reconoció que la consellería no tiene competencias para legislar, "no es nuestra competencia", e insistió en que lo que hacen cuando surge una disposición que afecta al sector, es dialogar, recoger sus necesidades y trasladarlas a Madrid. Por eso que en este caso demanda que el gobierno Central "reaccione con adaptaciones o disposiciones de la normativa de control y facilite y deje trabajar al sector del mar como ha estado haciendo hasta ahora. En control y trazabilidad somos una flota sostenible y comprometida con la seguridad alimentaria".
La conselleira puso a la pesquera Wofco como un ejemplo de las empresas de la cadena mar-industria galega, un sector estratégico en la comunidad que aporta el 5% del PIB y genera 50.000 empleos directos. Elogió la puesta en valor que realiza esta pesquera con los productos del mar extraídos en Galicia o que se comercializan y transforman y su aportación a la seguridad alimentaria, así como su dinamización económica y generación de empleo con 500 trabajadores en plantilla en las instalaciones de Domaio, de los que 110 son en oficinas y 390 en fábrica.
