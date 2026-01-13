La conselleira de Mar espera que Madrid "reaccione" con adaptaciones a la norma de control en la flota de bajura

Un día después de la concentración de cientos de marineros de bajura de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en Cambados contra el Reglamento de la UE para el control de la pesca en capturas y llegada a puerto, la conselleria de Mar, Marta Villaverde, se pone a favor de la flota y exige a Madrid que reaccione con adaptaciones a esta normativa, que recordó que es una modificación de la de 2009, que entró en vigor este mismo mes de enero. En una visita en la mañana de este martes a la pesquera Wofco en las antiguas instaciones de Fandicosta en Domaio (Moaña), la titular de Mar insistió en que esta normativa debe aplicarse "con proporcionalidad" y que haya "una adecuación a las características de la flota artesanal que tiene unas dimensiones reducidas y operan al lado del litoral”. Recuerda que en 2024 el gobierno de la Xunta ya aportó alegaciones o solicitudes de modificación y adaptación de la normativa a las características de la flota y añade que la normativa debe establecer requisitos de control y trazabilidad que se pueda realizar "de una forma sencilla para que la flota trabaje segura en un medio, como es el mar, que a veces no es amigable y dificulta las tareas desproporcionadas para las características de las embarcaciones".

Por eso que Marta Villaverde aseveró en la solicitud desde Galicia para que" el gobierno central flexibilice las disposiciones y ponga las mayores excepciones posibles para que la flota pueda trabajar con operatividad y traer el pescado día a día que necesitan los mercados".

Respecto a si desde la Xunta se puede hacer algo más, la titular de Mar reconoció que la consellería no tiene competencias para legislar, "no es nuestra competencia", e insistió en que lo que hacen cuando surge una disposición que afecta al sector, es dialogar, recoger sus necesidades y trasladarlas a Madrid. Por eso que en este caso demanda que el gobierno Central "reaccione con adaptaciones o disposiciones de la normativa de control y facilite y deje trabajar al sector del mar como ha estado haciendo hasta ahora. En control y trazabilidad somos una flota sostenible y comprometida con la seguridad alimentaria".

La conselleira puso a la pesquera Wofco como un ejemplo de las empresas de la cadena mar-industria galega, un sector estratégico en la comunidad que aporta el 5% del PIB y genera 50.000 empleos directos. Elogió la puesta en valor que realiza esta pesquera con los productos del mar extraídos en Galicia o que se comercializan y transforman y su aportación a la seguridad alimentaria, así como su dinamización económica y generación de empleo con 500 trabajadores en plantilla en las instalaciones de Domaio, de los que 110 son en oficinas y 390 en fábrica.