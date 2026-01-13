A Cepa organiza cursos de lenguaje de signos, pintura o tapicería

La Asociación Cultural A Cepa de Cangas programa sus cursos para este año. Los interesados pueden inscribirse en talleres de lenguaje de signos, de palillos, de pintura para niños y adultos, de tapicería, de punto de cruz, de abalorios y calceta, de costura y de dibujo. Serán en los locales de la Casa do Pobo cedidos por el Concello.