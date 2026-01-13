Amgecabe presentará el viernes a los grupos los cambios en el vial de A Rúa

La sociedad Amgecabe, que promueve la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en A Rúa, explicará el viernes a los representantes de los grupos políticos de la Corporación municipal las adaptaciones realizadas en el proyecto para lograr la aprobación del Pleno y remitirla a la Xunta de Galicia para poder desatascar este asunto. Los promotores ya se reunieron con responsables de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) con el propósito de buscar una solución definitiva al problema que plantea el hecho de que la Xunta impida el acceso propuesto desde el ámbito de actuación a la PO-544, carretera que conecta las rotondas de A Rúa y O Gordo.

«Agardo que sexa a reunión definitiva dos portavoces políticos. A empresa di que xa teñen listos os cambios previstos sobre o vial de acceso e o venres van a vir a explicalos agardando o visto bo», señala el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG). La cita está fijada para el viernes por la tarde, y así se comunicó también al portavoz del PP para este asunto, Rafael Soliño; y a los del PSOE, Sagrario Martínez, Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, y EU, Aurora Prieto.

La sociedad Amgecabe S.L. presentó su proyecto para la zona de A Rúa acomodado a lo que solicitaba en el informe de impacto ambiental la Consellería de Medio Ambiente, que había puesto reparos a la primera propuesta. La principal objeción había sido el vial de salida. En la siguiente propuesta se diseñó uno de salida que transcurriría de forma paralela a la carretera que hay entre la rotonda de O Gordo y la de A Rúa (PO-554), entre lo que serían el centro comercial que pretende construir Amgecabe y la glorieta de A Rúa. Las soluciones técnicas deberán tener el respaldo de las administraciones para poder ejecutarse, y la reunión del viernes debería «ser a última» con los grupos municipales, confía el edil.