El PP contrapone su apoyo al transporte de ría con la subida de peajes en la AP9

«Compromiso» de la Xunta de Galicia con el transporte metropolitano del área de Vigo, que se manifiesta manteniendo el descuento del 40% en los billetes de barco y los beneficios que se aplican a los usuarios de los autobuses autonómicos, que «contrasta» con los recortes en las bonificaciones al transporte público y la subida de los peajes en la AP-9 con los que el Gobierno central «castiga aos galegos». Son ejemplos que contrapone el PP para destacar las políticas del Ejecutivo autonómico, que lidera Alfonso Rueda, frente a las que se aplican desde Madrid por el que preside Pedro Sánchez. Así lo subrayan Loli Hermelo, diputada autonómica y portavoz de los populares en Cangas, y su compañera en el Parlamento de Galicia Patricia García, quienes subrayan que la Xunta «garante a continuidade do desconto do 40 por cento» en el transporte de la ría de Vigo, «asegurando que as persoas usuarias das liñas Vigo-Cangas e Vigo-Moaña sigan pagando menos por un servizo esencial».

Esta decisión del gobierno autonómico «evita que milleiros de veciños e veciñas vexan incrementado o seu gasto mensual» en desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos o sanitarios, argumentan, en un contexto global de incremento del coste de la vida, además de consolidar el transporte marítimo como una «alternativa real» al vehículo privado y mejorando la conexión entre ambas orillas. Por contra, en su opinión el Gobierno que lidera Sánchez «reduce axudas e xera incerteza entre os cidadáns».

Hermelo también destaca el «constante incremento de viaxeiros» que utilizan el transporte público de la ría de Vigo, que se incrementó el año pasado un 20% y consolidando este servicio como «eixo clave da mobilidade metropolitana», además de constituir un modelo «moderno e respectuoso co medio ambiente».