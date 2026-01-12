La comarca gana 429 trabajadores desde primavera y ya roza los 31.000 cotizantes

El mercado laboral de O Morrazo sigue al alza, al menos eso se desprende de los datos de afiliados a la Seguridad Social publicados recientemente por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Y es que desde el pasado 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el número de cotizantes se ha incrementado en 429 personas, marcando un nuevo récord de vecinos trabajando, pues el año 2025 concluyó con 30.936 personas activas. Y eso que el último dato es de noviembre por lo que el efecto de la contratación navideña pudo elevar esta cifra por encima de los 31.000 cotizantes. La gran salvedad a este dato es la distorsión a todo el mercado laboral que generó la aprobación, en 2022, de la figura del contrato fijo discontinuo para los trabajos intermitentes por parte del Gobierno central que dirige Pedro Sánchez (PSOE). Desde entonces se oculta cuántos cotizantes con contrato en una empresa están efectivamente trabajando en un momento dado. No en vano, desde ese momento O Morrazo ganó más de 10.000 cotizantes.

Ya el 1º de Mayo de 2025 el incremento había sido de 400 trabajadores en un año, por lo que en dos años los cotizantes crecieron en más de 800 vecinos de O Morrazo. En este inicio de 2026 el Concello con más personas dadas de alta en la Seguridad Social es Cangas, alcanzando la cifra de 10.284, pero ganó apenas 35 trabajadores desde la pasada primavera. Le sigue Marín con 8.419 afiliados activos, lo que supone 118 más que en mayo. En Moaña, por su parte, están cotizando en estos momentos 7.633 trabajadores, con un gran incremento también de 95 en poco más de medio año. En Bueu hay 4.600 cotizantes, registrando el mejor comportamiento desde mayo, al ganar la friolera de 181 trabajadores.

Por sectores la inmensa mayoría de los cotizantes se encuentran en el régimen general, un total de 23.389 que son 479 más desde la primavera. El número de autónomos, sin embargo, sigue estancado en los 5.065, demostrando la dificultad de la legislación española para poner en marcha una pequeña empresa y sobre todo los cada vez mayores escollos que la Administración pone a los autónomos, tanto por impuestos más altos como por una burocracia grande y a veces indescifrable. Cangas domina en el capítulo de emprendedores con 1.722, seguida de Moaña con 1.302, que supera a Marín pese a tener menos población. Los marinenses cuentan con 1.244 autónomos y en Bueu hay apenas 797 trabajadores por cuenta propia.

Los empleados del hogar dados de alta crecen hasta las 447 personas

En el régimen especial agrario solo trabajan 17 personas mientras que en el régimen de empleados del hogar están dados de alta 447 trabajadores, 10 más que en primavera. Destaca Marín en este apartado con 163 empleados del hogar dados de alta por 144 de Cangas, 92 de Moaña y 49 de Bueu.

Estas afiliaciones se reflejan también en los datos del paro, pues 2025 había acabado con 3.595 desempleados, lo que supone una caída de la cola en la Oficina de Emprego de casi la mitad con respecto a lo que ocurría en el 2020, hace solo un lustro.

Barcos bateeiros amarrados en el muelle de Bueu. / Santos Álvarez

El sector del mar pesa más en Bueu

Tras el régimen general y el de autónomos el tercer escalón en cuanto a afiliados a la Seguridad Social de O Morrazo es el régimen especial del mar, como no podía ser de otra forma en una comarca de tradición marinera tan arraigada. Son 2.017 los trabajadores que cotizan por este sistema al tener trabajos relacionados con la pesca. Domina Cangas, con 593 afiliados en este ramo de la economía.En Bueu, pese a tener bastante menos población, hay 485 cotizantes por el régimen especial del mar, solo cuatro menos que en Marín (489), lo que demuestra que el sector del mar pesa porcentualmente más en Bueu que en el resto de municipios de la comarca.En lo que respecta a Moaña, son 451 los afiliados al régimen del mar, en la cola de O Morrazo pese a contar con sectores tan fuertes como el mejillonero.En cuanto a los datos del paro, la pesca solo había creado tres puestos de trabajo nuevos en el mes de diciembre, siendo este invierno el sector económico de menos crecimiento en O Morrazo con excepción de la construcción, siempre afectada durante el mal tiempo.