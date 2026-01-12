Santos alerta de que en Moaña hay lista de espera «hasta en las clínicas privadas»

Por segundo domingo este año y por 218.ª semana consecutiva decenas de personas se concentraron ayer ante la Casa do Mar de Moaña para exigir el regreso a esta villa del servicio de urgencias centralizado en Cangas desde marzo de 2020. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), se dirigió a los presentes para llamar la atención sobre las quejas del sindicato CIG que denunció que en los últimos días en varios momentos una sola médica quedó al frente del Punto de Atención Continuada (PAC) unificado. Según la regidora esto «nos da la razón cuando decimos que lo que se pretende es recortar el servicio sanitario en O Morrazo. Tendría que haber siempre, por lo menos, tres equipos médicos, el de Moaña y dos de Cangas». Añadió, Santos, que tanto ella como la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (también del BNG) se reunirán con representantes de la CIG esta semana «para que nos pongan al día de la situación».

Argumenta que, en pleno pico de gripe y otras infecciones respiratorias «como ocurre cada año por estas fechas», la falta de personal «colapsa incluso las urgencias hospitalarias en el Álvaro Cunqueiro». Añade que en Moaña hay esperas de hasta 15 días para una cita con el médico de atención primaria «lo que desplaza a la gente a las urgencias». Alerta, Leticia Santos, de que en la villa incluso hay lista de espera «en las clínicas privadas». Amenaza con que no pararán de protestar «hasta tener nuestro PAC en Moaña. No nos vamos a conformar ni compraremos las excusas de la Xunta», insistiendo una vez más en que supuestamente «no quieren devolver el PAC secuestrado en Cangas para recortar el número de unidades médicas con los que dota al Morrazo».

La alcaldesa vuelve a asegurar que denunciarán ante la justicia a la Consellería de Sanidade por presunto «incumplimiento de contrato» si el nuevo centro de salud abre sin servicio de urgencias y acusa a este departamento de «dejadez de funciones» cuando el PAC de Cangas se queda con solo un médico «para atender a una población que ya es de casi 50.000 habitantes».

Sobre el nuevo centro de salud, cuya construcción está lista, Santos asegura que desconocen «en qué fecha abrirá». El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, lamentó que se espere al final de la acometida del agua para amueblar y equipar la nueva dotación «porque no sabemos qué tienen que ver las mesas y sillas con el agua». La conexión con la traída general comenzó este viernes y la alcaldesa asegura que a lo largo de esta semana quedará lista.