O Rompeolas
«Marusía» poética de Luís Chapela en Moaña
Acompañado do prologuista, Zalo de Páramos, e con música de arpa de Paulino da Seara, Luís Chapela presentou durante as festas navideñas no antigo asteleiro de Casqueiro o seu poemario «Marusía». No acto tamén participou a concelleira de Cultura e Turismo, Coral Ríos.
¡Menuda recompensa por llegar tarde!
Llegar tarde no se considera una sana costumbre, pero a veces puede resultar muy rentable. Que se lo digan a unos vecinos de Bueu que, me cuentan, estaban de camino a la administración de loterías en vísperas del sorteo del Niño y, como tenían dudas de si llegarían antes del cierre, hicieron parada en Marín para no quedarse sin décimo. ¿Y cuál cogieron? ¡El del primer premio, que le reporta 200.000 euros! Son esos días en los que vale la pena salir de casa...
Agraciados anónimos
También me cuentan que hay otros agraciados por la suerte que prefieren permanecer en el anonimato absoluto. Están en su derecho, claro.
