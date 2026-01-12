El Domaio FC, presente en la Supercopa de España

La Supercopa de España que se disputó durante toda la semana en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, contó con representación del Domaio FC. No sobre el césped pero sí en otros aspectos de la organización. Y es que el técnico de la primera plantilla del Domaio, el moañés Miguel del Ojo, viajó con la expedición de la Federación Española de Fútbol. Pudo asistir a los tres partidos en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá y todo ello gracias a que el Domaio fue uno de los más de 70 clubes españoles que ganaron uno de los viajes que la Federación sorteó entre las distintas entidades del país. El Domaio pudo concursar gracias a que su equipo femenino juega en categoría nacional.

El presidente, Antonio Martínez, explicó ayer que él no pudo ir al viaje y que por ello fue Miguel del Ojo, al que sustituyó su segundo entrenador, ayer, en el encuentro de Primera Futgal. «Solo tenía que pagar el desplazamiento a Madrid. El vuelo y el hotel en Arabia Saudí lo ponía la Federación», explica el dirigente del club moañés.

El moañés (cuarto por la izquierda) con otros representantes de clubs gallegos junto al trofeo. / FdV

Miguel del Ojo contaba ayer, desde Yeda y antes de la gran final entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que había asistido a las dos semifinales previas. «Partidos de este nivel no se pueden ver todos los días», indicaba. Junto al resto de técnicos que acudieron al viaje, participó en una ponencia sobre táctica y otros aspectos de la gestión diaria de un equipo de fútbol. «Nos expusieron sus experiencias tanto la seleccionada femenina, Sonia Bermúdez y su segunda, así como el segundo entrenador de la Selección masculina Juanjo González y el entrenador auxiliar, Alberto de la Fuente. A buen seguro que le sirven para fortalecer la preparación de sus pupilos del Domaio.

La expedición, en la que participaron representantes de varios equipos gallegos, partió de España el pasado 6 de enero. Miguel del Ojo no desaprovechó la oportunidad de fotografiarse con el trofeo de la Supercopa junto al presidente de la federación Española, Rafael Louzán y representantes de otros equipos gallegos como el Cambados, el Estradense o el Victoria de Santiago.