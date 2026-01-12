Arranca la transformación de O Gatañal para poder reestrenarse a finales de año

La transformación del pabellón de deportes de O Gatañal ya está en marcha con el objetivo de que pueda reestrenarse a principios de la próxima temporada de Liga Asobal, que disputa el Balonmán Cangas. Será «difícil» rematarlo antes de los diez meses de plazo estipulados en el contrato, aunque los trabajos se «agilizarán al máximo», recalcan desde el Concello, para que el club disponga cuanto antes «de las instalaciones que se merecen». Así lo apuntan la alcaldesa, Araceli Gestido, y las concejalas de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), y Facenda, Xiana Abal (BNG), que visitaron el fin de semana las instalaciones y comprobaron las primeras tareas ejecutadas, de fontanería, electricidad y remodelación de vestuarios.

La actuación integral corre a cargo de la empresa Construcciones Castro, que presento su oferta por 1.169.000 euros. Los trabajos comenzaron la última semana de diciembre y, tras unos días de descanso, se retoman tras las fiestas navideñas, con la reforma de baños y vestuarios como primer paso en el cronograma previsto. El calendario está pensado con el propósito de permitir al club de Balonmán Cangas-Frigoríficos Morrazo continuar con el uso del pabellón para competir en Asobal. La actuación principal, la sustitución de la cubierta, queda para el verano.

Entre las novedades más llamativas que recoge el proyecto figura el cambio de color de la fachada, cuyos bloques de cemento serán revestidos con una chapa de color azul con el fin de evitar la filtración de humedad y condensaciones en el interior, mejorar su aislamiento térmico y, al mismo tiempo, responder a la imagen e identidad del club, que se reforzará con otras actuaciones en el entorno. Impermeabilización de la estructura, aislamiento con paneles de aluminio, sustitución de puertas y ventanas, aire acondicionado con bomba de calor, ascensor, nuevo marcador y un sistema de iluminación adaptado a las exigencias de la Liga Asobal son otras dotaciones para O Gatañal.