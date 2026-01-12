«En este tiempo de crueldad e individualismo las rondallas son mágicas y sanadoras»

-La película se ha estrenado en las salas de cine con la llegada del nuevo año. ¿Cuáles son las sensaciones después de la ‘première’ en Vigo y de los primeros días en la cartelera?

-El preestreno en Vigo fue increíble. Los rondalleiros tocaron, y el público se rio y emocionó. Mi sensación es que tenemos ganas y necesidad de juntarnos, de hacer comunidad, de recordar porque merece la pena estar vivos. «Rondallas» nos lleva justo ese lugar.

-¿Cómo se le presentó la oportunidad de incorporarse al elenco de este nuevo proyecto de Daniel Sánchez Arévalo?

-Hice un par de pruebas de casting para otro personaje, pero finalmente eso no salió. Unos meses después me llamó mi representante y me dijo: “Me preguntaron si te gustaría hacer un personaje de reparto, se llama Esther y es abanderada”. Antes incluso de leer el guion dije un sí rotundo. ¿Rodar en Galicia y con Sánchez Arévalo? ¿Dónde firmo? Cuando leí el guion ya sí que lo celebré.

A. Villar | E. Melchor

-La película reúne en la gran pantalla a una buena parte de los intérpretes gallegos más reconocidos, como Javier Gutiérrez, María Vázquez, Tamar Novas, Touriñán, Fer Fraga, Marta Larralde o Carlos Blanco. ¿Cómo vivió la experiencia del rodaje?

-¡Fue tan divertido! Ensayamos incluso más de lo que rodamos; los abanderados empezamos a ensayar un mes y medio antes del rodaje. Después nos juntamos con el resto de actores y actrices y con la rondalla. Qué decir del resto del elenco, los admiro muchísimo. No solo son intérpretes increíbles, en este rodaje hubo mucha calidad humana.

-El guion de “Rondallas” está muy vinculado a una realidad demasiado habitual en Galicia y en localidades costeras como su Bueu natal: los naufragios y sus dramáticas consecuencias. Pero también muestra esa capacidad de resiliencia y de ponerle proa a la vida de las poblaciones marineras.

-Como hija, sobrina y nieta de patrones del Gran Sol, me resonó mucho. Durante el rodaje pensaba mucho en la Andrea niña, que soñaba con el mar llevándose a la gente. Y casualmente, Andrea es también el nombre del personaje que interpreta tan bonito Judith Fernández, que pierde a su padre en un naufragio. Creo que es importante hablar del trauma y de las heridas, tanto individuales como colectivas. Compartiéndolo, dándole espacio, podemos encontrar ese consuelo.

La actriz Andrea Reiriz, natural de Bueu. / Juan Miguel Herrero

-Uno de los efectos positivos de la película es que ha servido para revitalizar y dar a conocer la tradición de las rondallas. ¿Cómo fue para usted el proceso para empaparse de esa tradición?

-Había escuchado hablar de las rondallas, pero no me imaginé que serían algo tan grande. Y no me refiero solo al número de personas que participan en ellas, que también. Vivimos en tiempos de individualismo y crueldad y que decenas de personas de todas las edades, cada una con sus circunstancias, se junten para hacer música es mágico. Y también muy sanador. Para la audición vi muchos vídeos y, después de hacerla, seguí haciéndolo porque ya era fan. Cuando entré en el proyecto y las vi en acción me quedé sin palabras.

FARO se sumerge en el rodaje en Vigo de "Rondallas", la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo / Alba Villar

-Después de este estreno, ¿en qué otros proyectos está ahora embarcada?

-En octubre terminamos de rodar «Dos días», la ópera prima de Gonzaga Manso, protagonizada por Saturnino García. Como en «Rondallas», tuve la oportunidad de trabajar con actrices gallegas que admiro mucho: Melania Cruz, Ledicia Sola o Elena Seijo. Estoy segura de que será una película preciosa. El guion me atravesó el corazón y Gonzaga y todo el equipo sabían perfectamente lo que hacían. Por otro lado, estoy inmersa en un proyecto de escritura del que todavía no quiero hablar mucho en voz alta. Puedo decir que me interesa especialmente indagar en los cuidados, en las relaciones maternofiliales, en la culpa como herencia dentro del sistema familiar.

Pedro Fernández

-La última vez que hablamos fue por esa faceta literaria, con la presentación del poemario “Demasiado tarde para nacer pájaro”. ¿El cine y la pantalla le dejan seguir escribiendo?

-Sí. Para mí la escritura nunca ha sido un “voy a sentarme a escribir”, sino un “escribo mientras vivo”. Soy de la que piensa que se escribe mientras leemos, observamos, caminamos; aunque la página siga en blanco. Mi trabajo como actriz también nutre mi escritura y viceversa. Pero también hay que decir que no se está rodando todo el tiempo. A veces vemos una película o una serie y tenemos la sensación de que ese actor o actriz no para, que le va genial, pero la mayoría de las veces no es así. Como tantas actrices, mientras espero que salga otro proyecto, tengo un segundo trabajo.