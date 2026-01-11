Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán

Un fallo cardíaco es la causa más probable de la muerte, ayer a mediodía, de un vecino de Darbo mientras practicaba ciclismo en Aldán. El hombre, Diego Moledo Touriño, de 44 años, circulaba por la carretera EP-1002 entre Erbello y A Madalena cuando se desplomó sobre la carretera a la altura del kilómetro 4, probablemente al sufrir un problema de corazón, aunque las causas exactas deberá determinarlas la autopsia. El personal de emergencias que se trasladó de inmediato al lugar, movilizado por el 112 tras la alerta vecinal, intentó reanimarlo durante una hora e incluso se llegó a movilizar un helicóptero medicalizado, pero el operativo se abortó al confirmar los médicos el fallecimiento. Sus allegados lo despiden hoy en el tanatorio de Cangas a las 6 de la tarde, previo traslado e incineración en la intimidad familiar.

Los hechos sucedieron en torno a las 12.45 horas en el núcleo de Erbello, en la parroquia de Aldán. El ciclista –que según varios vecinos pasaba con cierta frecuencia por ese lugar– circulaba en sentido ascendente hacia A Madalena, donde está el domicilio familiar, y se desplomó sobre el asfalto. Un conductor que circulaba detrás se paró a auxiliarlo y relató que intentó reanimarlo, pero la víctima enseguida dejó de respirar. Un motorista también se unió a las labores de auxilio, mientras los vecinos llamaban al 112, que movilizó un amplio operativo con personal médico y de enfermería del centro de salud de Cangas, Policía Local, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, ambulancia del 061 y Guardia Civil de Tráfico, que practicaron amplias maniobras de reanimación, sin éxito.

Los sanitarios apuntaron a un problema cardíaco como probable causa del fallecimiento, sin descartar un posible traumatismo o contusión, que determinará la autopsia. El joven era deportista habitual, como otros miembros de la familia, señalan en su entorno. Tras confirmarse el óbito, al lugar acudió el forense y los servicios funerarios para levantar el cadáver, en presencia de varios familiares. En torno a las 15.30 horas se reabrió el tráfico en la EP-1002, cerrado en ese tramo durante el operativo de emergencia que obligó a los conductores a retroceder y buscar itinerarios alternativos.

Hospitalizada una mujer tras caer con su patinete en Rodeira

El suceso de Erbello no fue el único que tuvieron que atender los servicios de emergencias ayer en Cangas, donde una mujer sufrió un accidente mientras circulaba en patinete por la Avenida de Ourense y fue trasladada en ambulancia a un hospital de Vigo. Ocurrió sobre las 14.00 horas en el entorno del cuartel de la Guardia Civil, en Rodeira, cuando la mujer perdió el equilibrio al introducir las ruedas del patinete en un socavón y cayó sobre la calzada, según apuntan testigos. Fue atendida de golpes y magulladuras y trasladada a un centro hospitalario para su revisión exhaustiva y tratamiento. Sin enjuiciar los motivos de este accidente, vecinos de la zona recalcaron las «graves deficiencias» en la calzada y aceras de la Avenida de Ourense, hundida en numerosos puntos al ceder el terreno bajo el asfalto, y cuya solución pasaría por una «actuación integral» que llevan años reclamando.