Estar registrado y vivir o trabajar en Bueu, requisitos para optar a las viviendas públicas
Un total de 220 vecinos de la comarca están inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta, que es imprescindible para optar a los pisos
Hay 82 en Cangas, 78 en Marín, 36 en Moaña y 24 en Bueu
El Concello de Bueu y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas cerraron el año 2025 con la firma del acuerdo a través del cual el ayuntamiento cedía tres solares en As Lagoas que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados para que la Xunta construya 21 pisos de promoción pública. Una vez formalizada esa cesión surgieron las primeras voces dentro de la misma corporación, como el concejal no adscrito Daniel Chapela, para reclamar que esas nuevas viviendas estuviesen reservadas para vecinos de Bueu. Lo cierto es que el sistema de acceso está reglado y contempla dos requisitos básicos. El primero e imprescindible es estar inscrito en el Rexistro de Demandantes de Vivenda da Xunta. Y el segundo es que los solicitantes deben vivir o trabajar en el municipio en el que se construya esa promoción. A estos dos criterios habría que unir un tercero: los solicitantes no pueden tener ya una vivienda en propiedad.
Así lo explica la propia Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que también ofrece datos sobre el número de inscritos en este registro. En toda Galicia hay casi 22.700 personas anotadas como demandantes de un piso de promoción pública. Unos datos que también ofrece desagregados a nivel comarcal y municipal. Así, en la comarca de O Morrazo hay un total de 220 vecinos registrados: 82 en Cangas, 78 en Marín, 36 en Moaña y 24 en Bueu. Unas inscripciones que es muy probable que aumenten durante los próximos meses, más aún si se mantiene la actual tendencia al alza en el mercado inmobiliario y que impide a muchas personas y familias acceder a una vivienda.
Desde la consellería también se explica cómo será el proceso para adjudicar los pisos, una vez que finalice la obra de construcción del edificio. «Unha vez rematada a promoción, convócase o proceso para adxudicar as vivendas entre os demandantes, que se realiza mediante sorteo público e ante notario», subrayan.
Un edificio de bajo, tres plantas y ático
Este edificio de vivienda de promoción pública se construirá en el actual aparcamiento de O Santán, un terreno que en realidad se corresponde a tres solares registrados con una superficie conjunta de 1.000 metros cuadrados. Las normas urbanísticas que rigen en este ámbito son las del Plan Parcial de As Lagoas, que prevén un edificio de bajo, tres plantas y ático, además de los sótanos para garajes. Según las directrices del plan parcial, en principio no estaría permitido habilitar vivienda en los bajos, que deberían ser destinados a otros usos autorizables por la normativa (comerciales, dotaciones, servicios...).
Al mismo tiempo que Concello de Bueu y Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas rubricaban la cesión de esos solares se abría el plazo para optar al contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución así como a la dirección de obra, por importe de 225.000 euros. Este periodo de licitación está abierto hasta el próximo 23 de enero y una vez adjudicado el contrato el adjudicatario dispondrá de cinco meses para entregar los proyectos.
Los pliegos técnicos de la contratación establecen cuatro tipologías de vivienda: pisos de un dormitorio, con una superficie útil máxima de 55 metros cuadrados; pisos de dos habitaciones y 65 metros cuadrados; pisos de tres dormitorios y 80 metros cuadrados; y piso de cuatro habitaciones y hasta 90 metros cuadrados.
El PP critica la falta de planificación con los bajos del edificio y tacha de «ocorrencia» el centro de seguridad
La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, reprocha al gobierno local la «falta de planificación» con respecto a los posibles usos de los bajos del nuevo edificio de vivienda pública. La exalcaldesa recuerda que hace meses su formación presentó una moción para aprovechar ese espacio para servicios municipales y que fue rechazada con los votos del bipartito BNG-PSOE. Por ello tacha de «ocurrencia» la alternativa de convertirlos en un centro de seguridad que agrupe a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. «Non fixeron nin unha xestión, nin para solucionar o da Policía Local nin para o da Garda Civil. E agora saen, supoñemos que a modo de ocorrencia como fan todo ultimamente, co centro de seguridade nese edificio», argumenta Elena Estévez. La portavoz del PP es especialmente crítica porque asegura que no está descartado que esos bajos se puedan destinar a más viviendas. «A normativa permíteo, tal e como dixo a conselleira en Bueu», recalca.
En este sentido, desde el PP de Bueu defienden que es necesario comprar o alquilar un espacio para habilitar un nuevo puesto para la Policía Local. Un lugar en condiciones, que disponga de oficinas, local para la presentación de denuncias, sala de cacheos y de toma de declaraciones, además de cumplir con los requisitos de accesibilidad. «Levamos moitos anos cun servizo municipal básico en precario e de cuxas melloras só sabemos pola política de engano e incumprimentos por parte do goberno local, á que se lle engade a súa total falta de planificación e criterio. E, por suposto, o intento diario de vender fume baixo a máxima de ‘cada día unha ilusión’», denuncia Elena Estévez.
Desde la oposición críticas los «cambios de opinión» a este respecto, a pesar de que la Xunta de Galicia ya cedió hace tiempo el bajo de la antigua Casa do Mar para el cuartel de la Guardia Civil. Por ello urge una decisión «clara e definitiva» y que «se deixe de enganar aos cidadáns». Para ello insiste en que es preciso dotar de sendos puestos a la Policía Local y a la Guardia Civil, «proceder á prometida reactivación de Protección Civil», y también tener «a humildade de aceptar e sacar adiante unha proposta do PP se é boa para Bueu», en alusión al uso público de los bajos del edificio de promoción pública de la Xunta de Galicia.
