Estar registrado y vivir o trabajar en Bueu, requisitos para optar a las viviendas públicas

El Concello de Bueu y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas cerraron el año 2025 con la firma del acuerdo a través del cual el ayuntamiento cedía tres solares en As Lagoas que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados para que la Xunta construya 21 pisos de promoción pública. Una vez formalizada esa cesión surgieron las primeras voces dentro de la misma corporación, como el concejal no adscrito Daniel Chapela, para reclamar que esas nuevas viviendas estuviesen reservadas para vecinos de Bueu. Lo cierto es que el sistema de acceso está reglado y contempla dos requisitos básicos. El primero e imprescindible es estar inscrito en el Rexistro de Demandantes de Vivenda da Xunta. Y el segundo es que los solicitantes deben vivir o trabajar en el municipio en el que se construya esa promoción. A estos dos criterios habría que unir un tercero: los solicitantes no pueden tener ya una vivienda en propiedad.

Así lo explica la propia Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que también ofrece datos sobre el número de inscritos en este registro. En toda Galicia hay casi 22.700 personas anotadas como demandantes de un piso de promoción pública. Unos datos que también ofrece desagregados a nivel comarcal y municipal. Así, en la comarca de O Morrazo hay un total de 220 vecinos registrados: 82 en Cangas, 78 en Marín, 36 en Moaña y 24 en Bueu. Unas inscripciones que es muy probable que aumenten durante los próximos meses, más aún si se mantiene la actual tendencia al alza en el mercado inmobiliario y que impide a muchas personas y familias acceder a una vivienda.

Desde la consellería también se explica cómo será el proceso para adjudicar los pisos, una vez que finalice la obra de construcción del edificio. «Unha vez rematada a promoción, convócase o proceso para adxudicar as vivendas entre os demandantes, que se realiza mediante sorteo público e ante notario», subrayan.

Un edificio de bajo, tres plantas y ático

Este edificio de vivienda de promoción pública se construirá en el actual aparcamiento de O Santán, un terreno que en realidad se corresponde a tres solares registrados con una superficie conjunta de 1.000 metros cuadrados. Las normas urbanísticas que rigen en este ámbito son las del Plan Parcial de As Lagoas, que prevén un edificio de bajo, tres plantas y ático, además de los sótanos para garajes. Según las directrices del plan parcial, en principio no estaría permitido habilitar vivienda en los bajos, que deberían ser destinados a otros usos autorizables por la normativa (comerciales, dotaciones, servicios...).

Al mismo tiempo que Concello de Bueu y Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas rubricaban la cesión de esos solares se abría el plazo para optar al contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución así como a la dirección de obra, por importe de 225.000 euros. Este periodo de licitación está abierto hasta el próximo 23 de enero y una vez adjudicado el contrato el adjudicatario dispondrá de cinco meses para entregar los proyectos.

Los pliegos técnicos de la contratación establecen cuatro tipologías de vivienda: pisos de un dormitorio, con una superficie útil máxima de 55 metros cuadrados; pisos de dos habitaciones y 65 metros cuadrados; pisos de tres dormitorios y 80 metros cuadrados; y piso de cuatro habitaciones y hasta 90 metros cuadrados.