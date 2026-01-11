El PP reclama un plan de rozas contra incendios en Moaña

El PP de Moaña exige al gobierno local un plan de rozas, limpieza y mantenimiento de las zonas públicas del Concello para este ejercicio con el objetivo de anticiparse a los graves problemas que sucedieron el año pasado, con temor a incendios cerca de las casas en varios puntos. Pide, el portavoz del PP Alfonso Piñeiro, que la planificación incluya por lo menos dos actuaciones ya que considera que una única roza es «insuficiente para mantenerlo en buenas condiciones».

Considera que el ejecutivo local cayó, en años anteriores, en la «total falta de previsión» alegando que la inacción provocó que el pasado verano «el concello fuese una auténtica selva, lo que perjudicaba a la seguridad viaria o a la contención de fuegos forestales». Alega, Piñeiro, no sirven las excusas de «falta de tiempo».