El PP reclama un plan de rozas contra incendios en Moaña
REDACCIÓN
El PP de Moaña exige al gobierno local un plan de rozas, limpieza y mantenimiento de las zonas públicas del Concello para este ejercicio con el objetivo de anticiparse a los graves problemas que sucedieron el año pasado, con temor a incendios cerca de las casas en varios puntos. Pide, el portavoz del PP Alfonso Piñeiro, que la planificación incluya por lo menos dos actuaciones ya que considera que una única roza es «insuficiente para mantenerlo en buenas condiciones».
Considera que el ejecutivo local cayó, en años anteriores, en la «total falta de previsión» alegando que la inacción provocó que el pasado verano «el concello fuese una auténtica selva, lo que perjudicaba a la seguridad viaria o a la contención de fuegos forestales». Alega, Piñeiro, no sirven las excusas de «falta de tiempo».
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio
- Dos heridos leves en un aparatoso accidente en la PO-551 en Bueu
- O Morrazo, destino privilegiado para vivir el 12 de agosto un insólito eclipse total de Sol
- El Sergas duplica las horas de limpieza para el nuevo centro de salud de Moaña
- Una gran mancha de fecales tiñe la playa de Santa Marta y los vertidos no cesan
- San Amaro inaugura el nuevo año de romerías
- Cabalgatas de Reyes en O Morrazo: horario y recorrido de los desfiles de Bueu, Cangas, Moaña y Marín