El parque eólico sigue «en trámites» pero sin los molinos descartados por la Xunta

El proyecto de parque eólico que impulsa la empresa Arena Power para ubicarse en el Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) de O Morrazo —que se extiende por Moaña, Marín y Vilaboa— sigue figurando en fase de «trámites previos» en la web del Rexistro Eólico de Galicia, aunque con cambios.

En concreto, han desaparecido del expediente dos aerogeneradores que, según un informe de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia emitido hace casi un año, no cumplirían la distancia legal a los núcleos de población por su proximidad a viviendas. Se trata de los dos previstos más cerca del campo de golf de Domaio, tramitados con los nombres «Pe As de Guía 17» y «Pe Azefea 17». Cabe recordar que, en este proyecto, cada molino se está tramitando como un parque independiente.

Actualmente, el registro eólico recoge 13 aerogeneradores proyectados, frente a los 15 del planteamiento inicial, tras la retirada de los dos cuestionados por Medio Ambiente. Sí se mantienen, en cambio, las dos subestaciones y las dos centrales de medición necesarias para la gestión del complejo si finalmente llega a ejecutarse.

Las comunidades de montes de O Morrazo y los concellos han expresado en repetidas ocasiones su oposición a un proyecto del que aseguran no tener información desde hace meses. La Plataforma Eólicos no Morrazo Non —que organizó caminatas por el monte para reclamar no solo la anulación de esta iniciativa, sino también la eliminación del ADE de O Morrazo para evitar futuros proyectos del sector— confirmó ayer que no ha recibido novedades sobre el estado de la tramitación.

El Concello también dice desconocer cómo avanzan los trámites. Conviene recordar que el gobierno local emitió el pasado septiembre un informe urbanístico sobre la compatibilidad del uso de infraestructuras eólicas en terrenos del municipio, a petición de la propia promotora. En ese escrito, el Concello proponía «declarar la incompatibilidad de estos proyectos; manifestando también nuestro rechazo a los mismos así como al Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo».

La administración local argumentaba que tramitar cada molino como un parque independiente «puede suponer una clara vulneración de la normativa en cuanto al fraccionamiento de las instalaciones eólicas», al compartir todos las mismas líneas de evacuación y localizarse dentro de la misma área de desarrollo.

Altura

El plan inicial contemplaba la instalación de 15 aerogeneradores —ahora 13— de unos 180 metros de altura cada uno. Se ubicarían en los municipios de Moaña (parroquias de San Martiño y Domaio), Vilaboa (Santa Cristina y San Adrián de Cobres) y Marín (Santomé de Piñeiro). Buena parte de las quejas de comuneros y ecologistas se centran en el supuesto «riesgo de escorrentías, debido a la baja permeabilidad de los suelos de O Morrazo», durante las obras de instalación, así como en su posible impacto sobre la red hidrológica de la comarca.