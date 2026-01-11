Lucía Rodas presenta en Cangas su novela «Aulonia»

María Lucía Rodas presenta el próximo jueves en Cangas su novela «Aulonia», una historia ambientada en un planeta lejano donde unos juegos licántropos marcarán su futuro. La presentación estaba prevista en el salón de plenos, pero finalmente se traslada al local de la antigua cámara agraria. Será el jueves 15 de enero a las 19.00 h.