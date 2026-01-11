El Keniata de Moaña pone en servicio el nuevo césped artificial

Tanto la Primera División como la Segunda División de la Liga Keniata de Moaña arrancaron ayer su temporada con sus respectivas primeras jornadas. La gran novedad es que la temporada comienza en pleno enero ante la espera de casi cinco meses por las obras de los campos de fútbol 7. Ayer, finalmente, entraron en servicio las renovadas dotaciones deportivas que cuentan con nuevo césped artificial, marcadores electrónicos, nuevos banquillos y un pionero sistema de riego automático. Hoy vuelven a disputarse partidos y la temporada se prolongará hasta el 14 de junio con 12 equipos en cada una de las dos divisiones.

En esta obra el Concello de Moaña invirtió 408.430,77 euros y estuvo marcada por continuos retrasos. A finales del pasado verano, cuando comenzó, surgieron los problemas a la hora de fresar el firme para extender las capas base. Después la sucesión de temporales del otoño causaron nuevos contratiempos impidiendo a la empresa constructora trabajar sobre el terreno en muchas jornadas. Para poder estrenar los campos a la vuelta de las vacaciones de Navidad fue necesario que los operarios trabajasen incluso en jornadas dominicales si no llovía, para aprovechar el tiempo al máximo.

Pabellón y A Graña

En los últimos dos años el Concello reformó el campo O Casal-Iago Aspas Juncal y ahora los de fútbol 7. La siguiente gran inversión en materia de infraestructuras deportivas será la reforma del pabellón de O Rosal. Será una inversión de 250.000 euros aportados por la Diputación de Pontevedra. La mejora incluirá la sustitución de la cubierta del pabellón municipal, así como actuaciones complementarias en la fachada, megafonía y ventilación del recinto.

A mayores, se está gestionando la próxima reforma y cambio de césped del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio.