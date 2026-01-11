La flota artesanal clama contra las nuevas exigencias de la UE
Los barcos de más de 12 metros están obligados a declarar todas sus capturas a través de un Diario de Pesca Electrónico | Deben notificar su llegada a puerto con 4 horas de antelación
Reza el dicho que a río o mar revuelto ganancia de pescadores. Pero no parece que se cumpla en esta ocasión. El año 2026 ha comenzado con una fuerte tormenta en el ámbito de la flota de bajura y artesanal a consecuencia de la nueva normativa europea que obliga a registrar todas las capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que elimina el umbral mínimo de 50 kilos. Una legislación que, entre otras cosas, obliga a los barcos a declarar esas capturas antes de llegar a tierra, con una antelación mínima de cuatro horas. Un auténtico sinsentido si se tiene en cuenta que la mayoría faenan como mucho a apenas una hora de sus puertos base.
La marejada es considerable y va a más. Este lunes por la tarde la inmensa mayoría de las cofradías de pescadores de España están citadas a una videoconferencia a las 18.00 horas para fijar una posición común. Y el 20 de enero está convocada una reunión en Madrid con la Secretaría General de Pesca, a la que están convocadas la Federación Española de Cofradías y la Confederación Española de Pesca (Cepesca). De momento esta normativa es aplicable a los barcos de entre 12 y 15 metros, pero se ampliará progresivamente: en 2028 incluirá a los de 8 metros y a partir de 2030 a todos los demás, incluyendo planeadoras.
El patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, es especialmente duro y contundente. Con el contenido de la normativa y con los eurodiputados, especialmente los españoles. «Descoñecen a realidade do seu sector e parece que queren acabar coa pesca artesanal, que é o sector máis potente do mar en España», denuncia.
¿Qué implica la nueva normativa? La primera obligación es que antes de salir de puerto el armador o patrón del barco debe comunicarlo a través del DPE. Una vez en el mar también debe comunicar el punto en el que está trabajando, las capturas realizadas en ese lugar y registrarlas, incluso pescado por pescado. Un registro de capturas que con un margen de error que no puede superar el 20% porque si no se enfrentarían a fuertes multas económicas de hasta 3.000 euros.
"Que facemos durante catro horas? Amarramos o barco a unha batea e a xogar as cartas?"
Todo esto hay que hacerlo en el mar, a bordo de los barcos. Como colofón el patrón debe comunicar a través de ese diario electrónico cuando va a regresar a puerto, con la obligación de esperar hasta cuatro horas antes de entrar en el muelle. Una exigencia que desde el sector de la bajura consideran una auténtica aberración, además de un evidente problema de seguridad. «Por exemplo, un barco de Bueu que vaia a pesca a Cíes ou Ons. Non está a máis de unha hora de porto. Que fai cando acabe de pescar? Amarra a unha batea e os tripulantes póñense a botar unha partida ás cartas ou a mirar as gaivotas?», explica con evidente enfado e ironía José Manuel Rosas. «E iso no caso de que faga bo tempo porque cando fai mal tempo o que queres é chegar ao porto canto antes», añade. También cita otra casuística, común a los barcos de enmalle. «Saen ao mar aínda de madrugada e voltan a terra para vender a pesca da primeira hora da mañán e logo volven ao mar para completar a faena. Agora, con eses tempos de espera, xa non van poder», ejemplifica
En los últimos días se transmitió la posibilidad de rebajar esa franja temporal y dejarla en dos horas y media. Un tiempo que sigue siendo excesivo e inviable para el sector. «Pódese entender que unha vez que o barco chegue a porto, antes sequera de poñer a primeira caixa no chan, teña que declarar as capturas. Pero a flota está indignada porque o que se está plantexando é imposible de asumir», concluye el presidente de las cofradías de Pontevedra, que insiste que la norma propuesta está más pensada para la pesca a gran escala y para barcos que realizan mareas de días o semanas, como en el caso del Gran Sol.
Cepesca advierte de riesgos para la seguridad marítima por el plazo para la entrada a puerto
Desde Cepesca y el sector argumentan que «la eliminación del actual umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas supone una obligación técnicamente inviable para numerosas embarcaciones». La razón es que «la flota no dispone de sistemas de pesaje a bordo ni de medios que permitan identificar y cuantificar con precisión capturas de pequeño volumen por especie durante la faena».Dicho de otro modo, que «la obligación de declarar capturas desde el primer kilo multiplica exponencialmente el número de registros obligatorios por marea y el riesgo de discrepancias entre las estimaciones a bordo y los datos definitivos en puerto».«Todo esto tendrá un impacto sancionador desproporcionado, especialmente en relación con especies accesorias de escaso valor comercial y sin relevancia para la gestión de los stocks», argumenta Cepesca.
En cuanto al establecimiento de un plazo horario fijo para notificar el momento de entrada a puerto, el sector argumenta que en las rías gallegas la flota artesanal de bajura opera a muy corta distancia de tierra, «con mareas breves y con el arte calada hasta fases muy próximas a la entrada». Es por ello que imponer un horario «rígido» resulta «materialmente imposible de cumplir, ya que la faena no ha finalizado y las capturas definitivas aún son desconocidas».Asimismo, «obligar a los patrones a cumplimentar y remitir notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y entrada a puerto incrementa de forma significativa los riesgos para la seguridad marítima», sentencia Cepesca.
Cambados y O Grove anuncian un amarre
La normativa de la UE entró en vigor este viernes y algunas cofradías ya están adoptando decisiones para mostrar su oposición. En puertos como O Grove y Cambados anuncian que mañana habrá un amarre de la flota en señal de protesta. El sector se siente «desatendido y desprotegido», explican desde estas cofradías, con la esperanza de que «poco apoco se irán sumando las demás porque esto nos perjudica a todos; ya hay más cofradías que se mostraron dispuestas a parar y presionar».
El objetivo es según Cepesca, «que se aplique un enfoque proporcionado y adaptado a la realidad operativa de la flota, que garantice un control efectivo sin comprometer la seguridad marítima ni generar obligaciones de imposible cumplimiento». Esto pasa por «mantener un umbral mínimo operativo de declaración de capturas, al menos para determinadas flotas, modalidades o especies accesorias, o bien establecer un régimen simplificado para capturas de escaso volumen, así como no imponer un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto, siendo suficiente la comunicación previa a la llegada».
Rosas: «Hai que estar unidos e ter unha voz firme»
El presidente de la federación provincial de cofradías, preguntado por las medidas de protesta convocadas para mañana en puertos como O Grove o Cambados, asegura que «están no seu dereito porque a situación é moi grave». Con todo, Rosas recuerda que todas los pósitos están citadas mañana por la tarde e insta «a agardar xuntos e ter unha voz firme é unica porque isto afecta a todos».
