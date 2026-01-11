La Diputación destina cerca de 600.000 euros a dotaciones deportivas en la comarca

La Diputación de Pontevedra cerró esta semana el plazo de presentación de solicitudes para optar a los 8 millones de euros del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. A O Morrazo el organismo destina cerca de 600.000 euros.

En concreto el Concello de Cangas solicitó 242.977 euros para la mejora de los campos de fútbol 6 del Keniata. Será el tercer concello con más recursos tras Vilagarcía y Redondela.

Moaña, por su parte, recibirá más de 196.400 euros para financiar gran parte de su proyecto de reforma y cambio de césped del campo de fútbol de A Granxa. En el caso de Bueu recibirá casi 150.000 euros destinados a la mejora de las pistas de O Xistro, la iluminación exterior de la piscina y la mejora del alumbrado en el capo de fútbol de As Laxes.