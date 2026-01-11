O Rompeolas
Desmontando la Navidad, regresa la rutina
Tras el regreso de los Reyes Magos a Oriente, edificios, calles y plazas se van despojando de los adornos navideños y retoman la rutina, aunque ya hay más eventos sociales a la vista.
Diversidad futbolera, otra riqueza que trae la inmigración
Enriquece las sociedades, impulsa el crecimiento económico, sostiene los sistemas de pensiones y servicios públicos, llena vacíos laborales, fomenta la innovación, aporta diversidad cultural o fortalece la identidad colectiva mediante costumbres, idiomas y expresiones artísticas, creando sociedades más inclusivas y dinámicas. Si no son motivos suficientes para defender la inmigración, ahí va otro: amplía el abanico futbolero, como constatan quienes celebran en las cafeterías de O Morrazo los goles de sus selecciones, por ejemplo Marruecos en la Copa Áfricana. ¡Viva la diversidad!
Moaña no es Moraña, ni Cangas es Caldas
Pues sigue habiendo despistes a la hora de tramitar asuntos de Moaña y Cangas que se remiten a Moraña y Caldas. ¡Lo que puede afectar una letra, aunque no sea del banco!
