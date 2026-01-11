Las carreras y ruidos de coches atormentan cada noche a vecinos de Aldán

La velocidad y el potente rugido de los motores de varios vehículos que circulan de noche por las carreteras de Aldán, en aparente duelo competitivo, están atormentando a los vecinos que sufren el ruido, sobre todo los fines de semana. Varios afectados ya han denunciado los hechos ante la Policía Local, que en ocasiones patrulla por la zona para intentar identificar a los responsables y aplicarles las correspondientes sanciones, aunque el problema persiste, señalan los residentes. Entre los coches implicados, apuntan a deportivos de modelos Audi, Seat León o Volkswagen Golf, y piden «más controles de tráfico y multas».

«Sucede practicamente a diario, desde las 9 de la noche hasta altas horas de la madrugada, al menos en Aldán, desde Rozabales hasta Vilariño y la recta de O Viso», en O Hío, relata una de las personas afectadas, y se queja de los problemas para conciliar el sueño, sobre todo niños y ancianos, o de despertarse en plena noche con los «acelerones y estampidas» que provocan los conductores, «incluso con las ventanas de casa herméticas». También a los trabajadores que «se acuestan y levantan estresados», añaden. Un comportamiento «temerario e ilegal», con un nivel sonoro «muy por encima de lo tolerable» y que deberían detectar y sancionar las autoridades, recalcan, al igual que los «trompos y derrapes» en la zona portuaria.

Los problemas no son exclusivos de Aldán. También en Darbo colectivos vecinales, deportivos y escolares se quejaron en varias ocasiones al Concello de Cangas de problemas de seguridad viaria en la zona de Monte Carrasco por carreras de vehículos que ponen en peligro a conductores y peatones.