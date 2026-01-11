Un carnaval sin Marcha Loca

El Carnaval de Aldán y por extensión de todo Cangas sufrirá este año una baja muy sensible. Y es que la murga Marcha Loca no saldrá a desfilar ni a cantar este año, después de 40 años de entroidos sin parar. La histórica agrupación comunicó ayer esta decisión por «causas de fuerza mayor y debido a temas personales de algunos componentes de nuestra murga». Advierten, eso sí, que será «un hasta luego... ya que haremos un reseteo para regresar».

En el comunicado en el que anuncian el parón, desde Marcha Loca agradecen a todos los que formaron parte de la murga en estas cuatro décadas y sobre todo a los que comenzaron el camino con su fundación en el año 1986 citando a: Javi Muñes, Miguelito Barbeiro, Juanjo, Camilo Guimeráns, Timo, Edu, David de Valentina, Pablo, Ramón da Mouteira, Rafa Gaiteiriño y Humberto entre otros.

«Gracias a todas las murgas que nos acompañaron estos años, tanto las de Aldán como las de fuera. Gracias por el respeto, cariño y admiración», relatan. No se olvidan tampoco de las costureras que les hicieron los disfraces de cada año, uno de los secretos mejor guardados de los entroidos. Disfraces que por otra parte lograron numerosos premios en festivales de Marín, Vigo o Pontevedra. Recuerdan a Rosa da Costa, Manolita, Laida, Ana, Malita, Carmen o Mari da Eira, «haciendo una mención especial para Chila, que siempre estaba ahí en cada momento que la necesitábamos y siempre tratándonos con un cariño especial», relatan.

Por supuesto, se acuerdan de José Fernández Canosa «O Jaiteiro do Piñeiro» fallecido en marzo de 2025 y que «transmitió el amor a la gaita a muchos integrantes de nuestra murga. Marcha Loca siempre tuvo gaiteiros que comenzaron a tocar con él como maestro». También recuerdan a Adicam «por contar con nosotros para las galas contra el cáncer».