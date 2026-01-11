Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña

Un temporal costero ha obligado a cancelar el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña. Las Rías Baixas se adentran desde última hora de este domingo en una alerta amarilla por vientos fuertes en el mar y olas que avanzará hacia naranja desde las 9.00 horas del lunes aproximadamente y se prolongará hasta el final del día.

Los servicios que se verán afectados son seis, tres desde Moaña (06.30 h, 07.30 h y 08.30 h) y otros tantos desde Vigo (07.00 h, 08.00 h y 09.00 h).

Meteogalicia ha indicado el comienzo del aviso para las 21.00 h de este domingo, aunque la Aemet sitúa su origen a las 12.00 horas del lunes y hasta rematar la jornada.

En todo caso, la agencia estatal insta a extremar las precauciones por vientos del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del suroeste con olas de hasta 5 metros.