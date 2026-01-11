Bueu fija sus metas de 2026: renovación urbana, más zonas públicas y movilidad

El ejecutivo local bipartito BNG-PSOE de Bueu mantendrá a lo largo de este mes de enero varias reuniones de trabajo para perfilar la acción de gobierno del año 2026 recién comenzado y los ejes sobre los que pivotará la política municipal. Una hoja de ruta en la que desde la Alcaldía identifican cuatro grandes áreas –infraestructuras y dotaciones públicas, movilidad y accesibilidad, renovación y transformación urbana y puesta a disposición de nuevos espacios públicos– y hasta una docena de objetivos concretos. «Algúns teñen que ser unha realidade neste ano e outros deberán empezar a selo para estar listo en 2027», asegura el alcalde, Félix Juncal.

Un plan anual de trabajo que incluye un conjunto de obras y acciones «chamadas a protagonizar unha nova e importante etapa» para Bueu. En esa planificación destacan hasta doce hitos que, en conjunto, «van supoñer un ano intenso e ilusionante».

1. La renovación del pabellón polideportivo de Beluso, con una inversión de 1,7 millones de euros, y que debería estar concluida en las próximas fechas.

2. El Parque Urbano Lugrís. «Unha obra fundamental a nivel urbano e que xa estamos a punto de adxudicar. Vai ser un espazo referencial para Bueu, tanto polos usos como pola súa accesibilidade», asegura Juncal.

3. La primera fase del saneamiento y abastecimiento de Bon de Abaixo. «Esta primeira fase, cun orzamento de máis de 450.000 euros, vai estar rematada en breve. É fundamental para unha das nosas praias de referencia», apunta Juncal, en alusión a Area de Bon y a su bandera azul.

4. La piscina municipal de As Lagoas. «Por fin estamos a poucos días de aprobar o expediente de contratación para a súa xestión», afirma el regidor, que reconoce el retraso acumulado en este sentido. «Esperamos que este espazo xa esté a pleno funcionamento este verán», expresa. Eso implicará, entre otras cosas, la equipación y dotación de las salas para el gimnasio.

5. La dotación de mobiliario para la Biblioteca Torrente Ballester. Otro de los asuntos pendientes que se espera resolver a lo largo de 2026. El año pasado se completó el traslado del archivo municipal desde Cela y ahora el objetivo es completar el mobiliario y equipamiento del resto del edificio.

6. La obra de humanización de la carretera EP-1306 de Meiro. «Estamos a uns días de poder asinar coa Deputación o convenio de financiamento desta obra de más de 600.000 euros», explica Juncal. El pleno ya aprobó antes de finalizar el año la partida de crédito necesaria para que el Concello de Bueu pueda asumir el porcentaje que le corresponde del proyecto. Una vez suscrito el convenio, la Diputación se encargaría de la licitación de la obra.

7. La transformación urbana de la calle Pazos Fontenla. Sin duda, uno de los proyectos más importantes en la agenda municipal y por el que el gobierno local ha peleado durante los últimos años. El acuerdo con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) está prácticamente cerrado y podría firmarse este mismo mes de enero. «Esta é unha das obras que debe empezar a ser unha realidade neste 2026, aínda que está claro que non vai estar rematada neste ano», apunta Félix Juncal. El regidor se refiere a este proyecto como «unha actuación singular, que aportará calidade urbana e que vai convertir este espazo nun referente».

8. Adquisición de terrenos para el acceso del campo de fútbol. Una de las grandes asignaturas pendientes desde la inauguración las instalaciones de A Graña hace ya casi quince años. La extinción del contrato con Estrumaher permitió liberar crédito para la obra de Meiro y para afrontar la compra de las parcelas necesarias para resolver el acceso al campo de fútbol, que también incluirá el acondicionamiento de zonas verdes.

9. El plan director de Banda do Río. El contrato se firmará con las arquitectas ganadoras del concurso de ideas y la previsión es que «a mediados de ano podamos contar con documento definitivo».

10. Casa da Mocidade. A lo largo de este año deberá firmarse la compra del antiguo bajo de la cámara agraria con la Xunta de Galicia y luego elaborar el correspondiente proyecto. «A mocidade ocupa un lugar especial na nosa acción de goberno e durante 2025 xa lanzamos un proceso participativo para coñecer as súas inquedanzas e necesidades para ese espazo», recuerda Félix Juncal.

11. Urbanismo. Más que un objetivo, un catalizador. «A xestión urbanística debe permitirnos obetre solo para materializar proxectos e actuacións. O urbanismo ten que significar un compromiso inquebrantable para un crecemento sostible de Bueu e debe ser a peza angular de todas as actuacións», sostiene el alcalde. Además es clave para generar ingresos a través de tasas, licencias, plusvalías o el Impuesto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO).

12. Urbanización de Beluso. Una de las intervenciones que según Juncal también tendrá que empezar a ser una realidad a lo largo de 2026. El proyecto de urbanización está encargado y significará «a dotación de novos espazos públicos, aparcamentos, zonas verdes e edificios de uso residencial e comercial». Un uso residencial que en el solar que le corresponde al Concello de Bueu se destinará a vivienda protegida.