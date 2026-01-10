La Xunta equipará el nuevo centro de salud de Moaña cuando concluya la acometida

Operarios de la empresa concesionaria del ciclo del agua en Moaña, FCC Aqualia, iniciaron a primera hora de ayer los trabajos para conectar el nuevo centro de salud de Sisalde a la red general de abastecimiento, tal y como anunció el jueves la alcaldesa, Leticia Santos.

Se trata de una acometida que la Xunta venía reclamando al considerar que estaba retrasando la puesta en servicio del edificio. Con el arranque de estas labores, la Consellería de Sanidade insiste en que la obra está terminada «desde hace semanas» y que ahora solo queda «que el Concello conecte el agua».

La conexión, que deberá completarse en un plazo breve, permitirá a la Xunta dar el siguiente paso: realizar las pruebas necesarias para la puesta en funcionamiento del centro, con verificaciones de electricidad, telecomunicaciones y equipos médicos. En paralelo, se instalarán el mobiliario y los dispositivos sanitarios previstos.

En los últimos meses, Sanidade sacó a licitación distintos contratos para dotar de equipamiento y muebles al nuevo centro de salud, además del servicio de limpieza, adaptado a un inmueble que duplica la superficie asistencial existente hasta ahora en el municipio. De momento, la Consellería no concreta una fecha para la apertura y el inicio de la atención a los pacientes.

A las puertas de su puesta en marcha, queda por despejar otra incógnita: si el centro contará o no con servicio de urgencias. Es una demanda que el Concello mantiene desde hace años. La Xunta encargó un estudio para determinar si es conveniente devolver el Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña o si debe seguir centralizado en el centro de salud de Cangas, donde se encuentra desde marzo de 2020.

A falta de la decisión final sobre las urgencias, el centro de Sisalde contará con al menos siete áreas diferenciadas por especialidades. El área de atención a adultos dispondrá de ocho consultas de medicina, seis de enfermería y otras seis polivalentes, además de una sala de cirugía menor, otra de telemedicina, una de ecografía y una sala de toma de muestras.

El área pediátrica incluirá dos consultas de pediatría, dos de enfermería y otras dos polivalentes, a las que se sumará una sala de lactancia. En el área materna se habilitará una consulta para la matrona y una sala de atención sanitaria.

Odontología

En salud bucodental habrá una consulta de odontología y otra para higienista. El departamento de fisioterapia contará con una consulta, una sala polivalente y un gimnasio con cabinas de tratamiento. En estos momentos ambas especialidades se encuentran juntas en un bajo de O Rosal que alquila el Concello desde hace años.

El área de trabajo social dispondrá de un despacho. Por su parte, el área de apoyo incluirá un aula polivalente, un despacho de docencia y una sala que podrá utilizarse para reuniones de asociaciones de pacientes.