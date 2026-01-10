Un total de 22 aspirantes optan finalmente a la plaza de arquitecto en Bueu y el tribunal se constituye el jueves

Un total de 22 personas optarán a la plaza de arquitecto municipal en el Concello de Bueu. La alcaldía acaba de firmar la resolución con la relación de aspirantes a la vacante, que figura en la Oferta de Emprego Público (OPE) de 2024. Este decreto incluye además la disposición para constituir oficialmente el tribunal que se encargará del proceso de selección. La constitución será este jueves a las 12.3 horas horas a través de una reunión telemática y el órgano estará presidido por la arquitecta municipal del Concello de Baiona.

La plaza del Concello de Bueu está vacante desde el verano, después de que su titular ganase un proceso selectivo en otra localidad. Actualmente, para evitar la parálisis del departamento de Urbanismo, el consistorio tiene un contrato en régimen de acumulación de servicios con una arquitecta con plaza de funcionaria en otra administración.

Con la inminente constitución del tribunal cualificador comenzará la fase de concurso, en la que se deberán valorar los méritos presentados por cada aspirante y a continuación fijar la fecha para el primer examen.

El Concello de Bueu cuenta además con otro proceso abierto para crear una lista de contratación a la que recurrir en caso de baja o ausencia por parte de la persona titular de la plaza.

La provisión de la plaza de arquitecto municipal no es el único proceso selectivo con el que arranca el año el ayuntamiento. Este mismo miércoles está convocado el primer examen para la plaza de técnico de la administración general y contratación pública, a la que optan un total de 33 personas. Están citadas a las 12.30 horas en las instalaciones de la Biblioteca Torrente Ballester.