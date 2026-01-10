San Amaro inaugura el nuevo año de romerías

Las fiestas navideñas ya quedan atrás, pero en el horizonte ya aparecen las primeras romerías del nuevo año. Y la más madrugadora es la de San Amaro, en la parroquia canguesa de Aldán y que incluirá tres días de celebraciones: desde el jueves 15 al sábado 17.

La jornada propia de San Amaro es el 15 de enero y ese día a primera hora de la mañana habrá una salva de bombas de pirotecnia para anunciar la fiesta. A partir de las 10.00 horas será el turno para un pasacalles a cargo de la charanga Noroeste.

La programación religiosa se desarrollará en la capilla dedicada a San Amaro a partir de las 10.00 horas. Las misas serán a las 10.00 horas, 11.00 horas, 12.00 horas y la celebración solemne está programada para las 13.00 horas. Al acabar saldrá la procesión, con el habitual recorrido por el atrio.

Una vez concluida la procesión se procederá a la quema de los muñecos, otra de las tradiciones de esta popular romería de Aldán. La programación de este primer día de fiesta se completará con una sesión vermú a mediodía, amenizada por la charanga Noroeste y en la que se podrán degustar callos, pulpo o empanada.

Como el día de San Amaro coincide con jornada laborable la fiesta y verbena nocturna se pasan para el viernes y el sábado. Así, el viernes se celebrará la Festa da Xuventude, con varios Dj’s: Gavu, Edu G., Enzo Ghisu y Nico.

El sábado por la mañana habrá un nuevo pasacalles a cargo de la charanga Noroeste, que recorrerá la parroquia a partir de las 10.00 horas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, habrá juegos populares para todas las edades en el recinto de la capilla de San Amaro. Y el fin de fiesta será una verbena con la orquesta Capitol y el trío Arena Musical.

Desde la comisión de fiestas señalan que durante los tres días de celebraciones el recinto estará cubierto por una carpa, en previsión de posibles inclemencias meteorológicas.

San Sebastián

La parroquia de Aldán volverá a estar de fiesta la semana siguiente porque el martes 20 de enero se conmemora la festividad de San Sebastián, que incluye la danza ancestral por la mañana y por la tarde. Este celebración está considerada como Festa de Interese Turístico de Galicia, que engloba a las tres danzas ancestrales de Cangas: San Sebastián, San Roque (16 de agosto en O Hío) y Santa María de Darbo (8 de septiembre).