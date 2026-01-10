Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona, herida tras una salida de vía en la rotonda de Castiñeiras

El conductor perdió el control del coche y acabó chocando contra un muro del viaducto

El automóvil se salió de la rotonda e impactó contra un muro del viaducto. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

Una persona resultó ayer herida, en principio de carácter leve, a consecuencia de un accidente de tráfico que consistió en una salida de vía. El suceso ocurrió poco después de las 19.30 horas en la rotonda de salida del Corredor do Morrazo y de acceso al polígono de Castiñeiras, en Bueu.

El automóvil se salió de la calzada y se empotró contra uno de los muros del viaducto, sin que se viesen implicados otros vehículos. En el interior viajaban el conductor y una mujer, que resultó herida leve y fue trasladada en ambulancia. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Bueu y la Guardia Civil de Tráfico.

