Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Interparlamentaria del PPGallegos en VenezuelaTrasteros en VigoFinanciación autonómicaSentencia Vivienda MilitarMiguel Román
instagramlinkedin

Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas

Se desconocen las causas de la muerte, pero parece que pudo deberse a algún problema de salud o cardíaco

Los servicios médicos y sanitarios intentan reanimar al ciclista, este mediodía en el vial A Madalena-Herbello.

Los servicios médicos y sanitarios intentan reanimar al ciclista, este mediodía en el vial A Madalena-Herbello. / Santos Álvarez

Gonzalo Martínez

Cangas

Un ciclista acaba de fallecer en Cangas después de sufrir un percance en la carretera EP-1002, entre A Madalena y Herbello. Al parecer el hombre pudo sufrir algún tipo de problema salud y se fue al suelo cuando circulaba en dirección Cangas. En estos momentos están en la zona personal médico y sanitario del centro de salud de Cangas, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, ambulancia del 061, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico, que han intentado reanimar al ciclista. Se llegó incluso a solicitar la movilización del helicóptero, pero finalmente se abortó porque hace escasos minutos los médicos certificaban el fallecimiento del hombre.

El suceso ocurrió a la altura del núcleo de Herbello, en la parroquia de Aldán, y según algunos vecinos el fallecido era un ciclista habitual, que pasaba con frecuencia por este lugar. De momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero parece que pudo deberse a un problema cardíaco o traumatismo. Un conductor que circulaba por esta carretera se encontró con el ciclista ya en el suelo y se detuvo de inmediato para auxiliarlo. Una maniobra a la que también se sumó a continuación un motorista, mientras los vecinos del lugar comenzaban a llamar al 112.

En estos momentos este tramo de la calzada permanece cortada al tráfico debido a la presencia de todos los servicios de emergencia y se desvía a los conductores por otros itinerarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents