Rueda estrena la ampliación del muelle de San Adrián y promete el abrigo de Domaio para 2027

Los bateeiros con puerto base en San Adrián (Vilaboa) están de enhorabuena: desde finales de 2025 cuentan con un puerto ampliado y renovado tras unas obras que se prolongaron cerca de 11 meses y que supusieron una inversión de la Xunta de Galicia de casi 1,8 millones de euros. La actuación permitió crear 16 nuevas plazas de amarre.

La inauguración oficial se celebró ayer con representantes del sector mejillonero y la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y el alcalde de Vilaboa, César Poza. Durante la visita, el máximo mandatario autonómico reconoció que queda pendiente la obra del abrigo de Domaio, parroquia vecina perteneciente a Moaña, una infraestructura que el sector reclama desde hace años. No en vano, los bateeiros de Domaio suelen amarrar sus barcos en San Adrián cada vez que hay temporal de viento y fuerte oleaje para evitar daños. De hecho, ayer varios bateeiros de Domaio preguntaron por esta actuación al presidente.

Rueda aseguró que el abrigo de Domaio está en tramitación y que, cuando finalice —“a ver si somos capaces este mismo año porque necesitamos informes que no dependen solo de la Xunta”—, se iniciará también esta obra. En ese sentido, señaló que, “si puede ser en el año 2026, perfecto; si no, empezará como muy tarde en 2027”, enmarcando la mejora de Domaio entre los “retos pendientes” que tiene el Gobierno gallego en materia de infraestructuras pesqueras.

La actuación inaugurada en San Adrián responde a una demanda del sector bateeiro que se remonta a hace 19 años. Los trabajos incluyeron una nueva dársena dedicada a embarcaciones de cuarta lista, especialmente a bateeiros, “un sector de mucho arraigo y producción en la zona”.

La inversión ronda los 1,8 millones y los trabajos habían comenzado en febrero

La ampliación del puerto incorpora 28 pilotes de tubería de acero en la zona de amarres y un nuevo dique de abrigo de 20 metros, formado por cinco módulos de cinco metros de ancho. Cada módulo pesa 88 toneladas y presenta un acabado de tipo industrial, con hormigón prefabricado. Al tratarse de una estructura modular, se pudo ejecutar en un plazo reducido: las obras comenzaron en febrero de 2025. La inversión está financiada al 70% con fondos de la Unión Europea, y la actuación se completó en plazo y con el coste previsto en el momento de la adjudicación.

La dársena de Domaio se queda vacía de barcos los días de temporal. / Santos Álvarez

El alcalde de Vilaboa, César Poza, defendió en el acto el ejemplo de “trabajo conjunto entre administraciones” que, a su juicio, culmina una demanda histórica. Subrayó que se trata de una mejora necesaria por razones de seguridad y también de operatividad, ya que durante los temporales, al acudir los barcos mejilloneros de Domaio, solían formarse varias hileras de embarcaciones abarloadas. Poza añadió que este refuerzo del abrigo llega en un momento en el que los temporales “son cada vez más frecuentes” en las rías gallegas. También tuvo palabras de reconocimiento para anteriores responsables de Portos de Galicia, como la expresidenta Susana Lenguas, “por recibirnos, por apoyarnos y por siempre estar dispuesta a escucharnos”.

Por su parte, Alfonso Rueda indicó que la ampliación y el abrigo del muelle de San Adrián buscan “mejorar la vida” de los trabajadores de un sector clave en la ría de Vigo. “Para eso se hacen las obras, para que las cosas funcionen mejor. Antes era peligroso e incómodo poder trabajar en condiciones de mala mar. Ahora será mucho más sencillo. Cada embarcación tendrá su sitio sin tener que depender de las demás”, afirmó. Reconoció, además, que aunque los trabajos sobre el terreno avanzaron con rapidez, la tramitación ambiental fue larga: “muchas veces son más largas de lo que debiesen”. En este punto, añadió que “tenemos que mejorar todos”, al estar implicadas distintas administraciones en la emisión de informes. Rueda agradeció a la cofradía la “paciencia” y resumió el resultado con un “bien está lo que bien acaba”.

Toxina

En estos momentos, los polígonos de bateas de la ensenada de San Simón son los únicos abiertos de la ría de Vigo, junto con el de Domaio. La toxina, que había empeorado a comienzos de año, parece empezar a remitir. Ayer, los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) recogieron muestras en los polígonos Cangas D y Cangas C, cerrados el pasado 2 de enero, incluso de forma preventiva, una decisión que frenó en seco la actividad en el muelle moañés de A Mosqueira. Se trata de los viveros ubicados frente a las costas de Meira y del centro urbano de Moaña.