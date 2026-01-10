Moaña abre sus campos de fútbol 7 con relleno de piña en el nuevo césped

Moaña ya vuelve a disponer de sus campos de fútbol 7. Ayer, el Concello recepcionó la obra de sustitución del césped y la renovación integral de estas instalaciones tras una visita técnica en la que participaron personal municipal, el concejal de Urbanismo, Rubén Viéitez, y responsables de la empresa Limonta Sport Ibérica.

Los trabajos habían comenzado en agosto y se han prolongado durante más de cinco meses. Según se explicó durante la inspección, el calendario se vio afectado por contratiempos iniciales al fresar el terreno para instalar las capas base del nuevo césped artificial, además de la sucesión de temporales de lluvia registrada en otoño.

Para hoy mismo está previsto el inicio de los encuentros correspondientes a la primera jornada de la Liga Keniata de fútbol 7, que este año, debido a las obras, adopta un formato exprés, con dos divisiones y 12 equipos en cada una.

El nuevo terreno de juego se estrenó ayer a la hora del recreo, cuando alumnado de los colegios de Reibón y Seara pudo probar por primera vez la superficie. El césped se ha instalado sobre una capa elástica de entre 2,5 y 3 centímetros de grosor, por lo que no necesita relleno de este material entre las fibras. Con ello, el Concello se adelanta a la prohibición de las bolas de caucho que la Unión Europea tiene previsto adoptar a partir de 2031.

Los niños estrenando el campo de Seara, ayer. | Santos Álvarez

Como novedad, se ha optado por un césped cuyo relleno es de piñas de pino trituradas. Su mantenimiento requerirá un cepillado cada seis meses y su vida útil será, como mínimo, de 10 años. Al contar ya con la capa base, cuando concluya ese periodo solo será necesario sustituir la “alfombra verde”.

La empresa constructora extendió 2.500 metros cuadrados de césped artificial en cada uno de los terrenos de juego. La actuación, con una inversión de 408.430,77 euros, incluyó también la instalación de nuevos marcadores electrónicos, unos dispositivos de los que carecían hasta ahora estas instalaciones.

Además, por primera vez se dotó a los campos de un sistema de riego, destinado a mejorar el cuidado y mantenimiento de la superficie. Desde Limonta Sport Ibérica recomiendan regar la hierba sintética unos cinco minutos antes de cada partido y un minuto durante el descanso, y desaconsejan utilizar el riego en periodos en los que el campo no se use. Los aspersores y el sistema de activación —controlable de forma remota mediante una aplicación móvil— se probaron ayer durante la visita.

Hormigón

Los operarios ya han finalizado en el campo de Reibón, pero seguirán en el del CEIP Seara para completar mejoras acordadas en el tramo final de la obra. En concreto, se extenderá un firme de hormigón en la franja donde se asientan los nuevos banquillos, y se instalará una barandilla perimetral de seguridad. La empresa detalló también que se prolongará el hormigón para unir el campo de Reibón con la pista polideportiva del patio y entre esta pista y el muro externo del colegio, como mejora del conjunto de las instalaciones.