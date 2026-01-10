La mejor oferta para el abastecimiento en Cela rebaja el precio a 61.183 euros

La mesa de contratación del Concello de Bueu ya se pudo reunir para abrir las plicas del proyecto para la dotación de abastecimiento al tramo de Castrelo a Fonte Alta, en la parroquia de Cela. Un contrato con un importe de licitación de 77.950 euros y en el que la mejor oferta es de la empresa local Catorvi, que deja el presupuesto en 61.183 euros (sin IVA). Una propuesta económica que ahora deberá justificar porque los técnicos entienden que puede incurrir, por poco, en una baja desproporcionada.

Esta obra forma parte del listado de actuaciones del Plan +Provincia 2025 y se presentaron un total de doce aspirantes. Todas las plicas fueron admitidas puesto que se presentaron en el plazo indicado y ninguna superaba el tipo de licitación fijado en las bases. El análisis de las ofertas presentadas apunta que la que ofrecía el presupuesto más alto llegaba a los 77.366 euros, con lo que prácticamente se ajustaba al tipo de licitación. Y solo dos de las aspirantes ofrecían una bajaban de los 65.000 euros: Construcciones Vale, con 64.286 euros, y Catorvi, con 61.183 euros.

El criterio para determinar si una oferta puede incurrir en baja desproporcionada se calcula en función de la media aritmética de todas propuestas económicas presentadas menos un 10%. En este caso el límite es de 63.653 euros y desde el Concello se requerirá a Catorvi que justifique en el plazo de 5 días hábiles su presupuesto. Una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

El asfaltado, con el Plan Marco de Agader

Este proyecto incluye únicamente la dotación de abastecimiento, pero será complementado con otro de pavimentado para reponer el firme. En paralelo a esta mesa de contratación desde la Alcaldía se firmó la resolución para iniciar el expediente de contratación para ese asfaltado, que se acometará con una subvención dentro del Plan Marco de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Este tramo está integrado por hasta tres caminos, que en conjunto suman 1,3 kilómetros, y el presupuesto total es de 55.439 euros. «Unha vez que conclúa a obra da dotación da rede de abastecemento, que significará levantar o firme da estrada, o que se procederá é a un novo pavimentado para reparar o vial mediante este contrato», explican desde el gobierno local.

La relación de proyectos del Plan +Provincia 2025 aún tiene pendiente otras dos obras en la parroquia de Cela: la dotación de saneamiento y abastecimiento entre A Torre y Sar, con una estación de bombeo, y cuyo presupuesto supera los 176.000 euros; y la mejora de un vial en Loureiro, con un coste de 125.000 euros. Desde el gobierno local avanzan que en los próximos días también se inciará el expediente de contratación para estas dos actuaciones. Luego quedaría una obra en Vilar y la reparación de dos taludes entre A Graña y Trasouto.