A Liga dos Cantantes Extraordinarios, en concierto en Moaña

Hasta siete concursantes de la sexta temporada del programa de la TVG A Liga dos Cantantes Extraordinarios, como Nerea Blanco o Iván Pérez, actuarán mañana, domingo 11 de enero, en un festival en la carpa de la alameda de Moaña. Presentará José Costas. Las actuaciones arrancarán a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.

