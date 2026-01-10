A Liga dos Cantantes Extraordinarios, en concierto en Moaña
Hasta siete concursantes de la sexta temporada del programa de la TVG A Liga dos Cantantes Extraordinarios, como Nerea Blanco o Iván Pérez, actuarán mañana, domingo 11 de enero, en un festival en la carpa de la alameda de Moaña. Presentará José Costas. Las actuaciones arrancarán a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.
