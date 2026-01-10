Gáidil organiza una presentación literaria y del juego «RESET»

La tienda Gáidil de Bueu organiza hoy, a partir de las 17.30 horas, una sesión lúdico-literaria alrededor de dos obras del autor marinense David Gago Sampedro. En primer lugar presentará su novela «La morgue flotante», una obra políciaca que transcurre a bordo de un dirigible repleto de espías y con un detective que habla con esdrújulas. A continuación se podrá jugar al juego de guerra «R.E.S.E.T.» una adaptación con miniaturas realizada por Jesús Cortés a partir de otro libro de David Gago: «R.E.S.E.T. Mejoramos seres humanos».

Tanto David Gago como Jesús Cortés estarán presentes en esta sesión.