¿De verdad que después de tanto tiempo no hay quien le eche mano?

No estamos hablando de días ni semanas. Son meses... y bastantes. Pues ahí sigue este bolardo de la calle Redondela, en el centro de Cangas. Ya no es que no lo reparen, es que ni siquiera lo retiran del lugar. A decir verdad, hay que reconocer que durante las fiestas navideñas al menos cambió de posición. Ahí lo dejamos.

No le tocó el Gordo de Navidad ni El Niño, pero 27.000 eurazos de Kiss FM no son moco de pavo

¡Bueno! A lo mejor sí que le tocó algo de la lotería y no lo sabemos. Si es así este moañés estaría tocado por la varita de la fortuna. Estamos hablando de Samuel, un joven de Moaña que ayer consiguió un premio de 27.000 euros dentro de un programa radiofónico, «Las mañanas de Kiss FM». La verdad es que con 27.000 euros la cuesta de enero y la de febrero ya son otra cosa. ¡A disfrutarlos!

Seguimos con la suerte, con un Joker que casi deja un súper premio en Cangas

En Cangas hay otro afortunado que ha ganado 10.000 euros. Bienvenidos sean, pero seguro que le queda algo de regusto amargo porque estuvo a un solo número de añadir dos ceros más a esa cifra: 1 millón de euros. Fue un boleto del Joker de la Lotería Primitiva sellado en la administración La 2 de Cangas el sábado 3 enero, con 6 aciertos. No es 1 millón de euros, pero son 10.000 euros más que antes de sellar la apuesta.