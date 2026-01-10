Las cofradías retoman la unidad para potenciar la Semana Santa de Cangas

Las cofradías y hermandades de Semana Santa de Cangas quieren retomar el trabajo conjunto y recuperar el esplendor de esta celebración religiosa y cultural que sufrió en los dos últimos años desavenencias internas y también con el entonces cura párroco, Severo Lobato. Ahora, con Santiago Pérez González como titular de la parroquia de Santiago de Cangas e Illas Cíes y la voluntad de los cofrades para superar las diferencias, retoman el trabajo conjunto y avanzan «de forma coordinada» en ese objetivo, destacan sus representantes, que en las últimas semanas «han mantenido los primeros encuentros» para diseñar el programa.

«Las cinco cofradías y hermandades de Cangas han cerrado el último trimestre de 2025 con un intenso calendario de reuniones destinadas a planificar las celebraciones de Semana Santa», anuncian, y destacan que estos encuentros se han desarrollado «en un clima de diálogo, colaboración y participación activa» que permiten «sentar las líneas maestras sobre las que se articularán» los actos de las próximas fiestas pascuales. En esas reuniones han participado representantes de la Cofradía de la Misericordia, la hermandad de los Dolores y la Soledad, la del Cristo Resucitado, las Tres Negaciones de San Pedro y la asociación Cristo del Consuelo. «Todas ellas coinciden en valorar de manera muy positiva el trabajo realizado» y destacan «la buena sintonía entre las distintas directivas y el consenso alcanzado en los principales aspectos organizativos».

También adelantan los coordinadores de este grupo de trabajo que para la Semana Santa de 2026 –que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, aunque ya habrá actividades previas– «no se prevén grandes novedades». Una decisión, señalan que responde, en parte, «al criterio expresado por el nuevo párroco», que habría expresado en reuniones previas su deseo de que, en su primera Semana Santa al frente de la parroquia, «se mantenga la estructura tradicional de las celebraciones». «El objetivo es conocer de primera mano el desarrollo y significado de estos actos antes de plantear posibles cambios en el futuro», añaden.

La apuesta por el trabajo conjunto para lograr una Semana Santa a la altura de su tradición y de su declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia, se reitera por los interlocutores de cofradías y hermandades. Subrayan que «la planificación conjunta ha reforzado el espíritu de unidad y corresponsabilidad», aspectos que considera «clave» para garantizar el buen desarrollo de una de las citas religiosas y culturales más importantes del calendario local. Anuncian que ese trabajo tendrá continuidad en las próximas semanas –ya están fijadas otras reuniones–, con el fin de ultimar detalles y asegurar que la Semana Santa de Cangas 2026 «se celebre con la solemnidad y el respeto que la caracterizan».