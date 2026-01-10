Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La CIG denuncia más falta de personal en el PAC y apela a los Concellos

Alerta de que en determinados momentos del jueves y el viernes quedó solo una facultativa

Una ambulancia estacionada en la puerta del servicio de urgencias. | FdV

Fran G. Sas

O Morrazo

El sindicato CIG, que a comienzos de semana había denunciado carencias de personal en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas el pasado domingo, emitió ayer un comunicado asegurando que esta falta de personal médico «no es un hecho puntual, sino una situación recurrente que se viene agravando en las últimas semanas». El PAC de Cangas atiende las urgencias de los vecinos de esta villa y de Moaña.

Asegura, la CIG, que durante varios días de la semana pasada el PAC funcionó con «menos personal del establecido». El pasado domingo atendieron dos médicas «la mitad del cuadro que correspondería según el Plan Funcional del Sergas vigente antes de la unificación de los PAC. Alertan, desde la central sindical, de que este jueves y ayer, viernes, se registraron ausencias que dejaron el centro durante varias horas con una única facultativa para atender a la población de dos concellos.

Según la CIG para la Dirección de Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo el PAC de Cangas-Moaña «no es una prioridad a la hora de asignar personal médico, frente a otros concellos del área en los que sí se reforzará la cobertura».

El sindicato trasladará la situación a las alcaldías de Cangas y Moaña, ambas del BNG, para que tengan conocimiento de la situación real temiendo ante las «previsiones a corto y a medio plazo tanto en el PAC como en las consultas ordinarias de atención primaria». La CIG pedirá el apoyo institucional de los dos Concellos para reclamar al Sergas «un cambio de rumbo en el modelo asistencial» que se aplica en la zona.

Insiste en que estos problemas de falta de personal se registran en un momento crítico al coincidir con una ola de gripe y de otras infecciones respiratorias que están incrementando de forma notable la demanda asistencial».

Concluye, el sindicato, que el Área Sanitaria de Vigo estaría aplicando «una política de amortización de plazas por dos vías: una explícita y otra encubierta, al no cubrir ausencias».

