Augas Limpas insiste en la red separativa para poner freno a los vertidos
El problema, insiste el colectivo, es que a los pozos «chégalle máis líquido do que pode procesar»
G.M.P.
Cangas
El colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío reitera la «gravidade da contaminación que padecemos» tras el nuevo episodio de vertidos fecales en el lugar de O Cantón, junto a la playa de Santa Marta. El problema, insisten, es que al pozo de bombeo «chégalle máis líquido do que pode procesar», y esa es la misma causa de contaminación en toda la ría, «con oito motores aliviando.» «Que se pode facer?». La solución pasaría por que las aguas de lluvia (pluviales) y las aguas residuales (fecales) vayan por tuberías diferentes, evitando que estas últimas acaben contaminando la ría, como ha ocurrido con las redes unitarias existentes.
- Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio
- Un detenido por violencia machista y tres alcoholemias en Fin de Año en O Morrazo
- Dos heridos leves en un aparatoso accidente en la PO-551 en Bueu
- O Morrazo, destino privilegiado para vivir el 12 de agosto un insólito eclipse total de Sol
- El Sergas duplica las horas de limpieza para el nuevo centro de salud de Moaña
- Una gran mancha de fecales tiñe la playa de Santa Marta y los vertidos no cesan
- Cabalgatas de Reyes en O Morrazo: horario y recorrido de los desfiles de Bueu, Cangas, Moaña y Marín
- Talento local para el ballet de «El Cascanueces»