Augas Limpas insiste en la red separativa para poner freno a los vertidos

El colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío reitera la «gravidade da contaminación que padecemos» tras el nuevo episodio de vertidos fecales en el lugar de O Cantón, junto a la playa de Santa Marta. El problema, insisten, es que al pozo de bombeo «chégalle máis líquido do que pode procesar», y esa es la misma causa de contaminación en toda la ría, «con oito motores aliviando.» «Que se pode facer?». La solución pasaría por que las aguas de lluvia (pluviales) y las aguas residuales (fecales) vayan por tuberías diferentes, evitando que estas últimas acaben contaminando la ría, como ha ocurrido con las redes unitarias existentes.