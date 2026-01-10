Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU aborda otro petroleroFinanciación autonómicaCierre Hotel BahíaFeijóo y la DanaSorteo Viviendas MosAimen
instagramlinkedin

Augas Limpas insiste en la red separativa para poner freno a los vertidos

El problema, insiste el colectivo, es que a los pozos «chégalle máis líquido do que pode procesar»

Aliviadero de O Cantón, junto a la playa de Santa Marta, vertiendo residuos fecales al mar.

Aliviadero de O Cantón, junto a la playa de Santa Marta, vertiendo residuos fecales al mar. / Santos Álvarez

G.M.P.

Cangas

El colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío reitera la «gravidade da contaminación que padecemos» tras el nuevo episodio de vertidos fecales en el lugar de O Cantón, junto a la playa de Santa Marta. El problema, insisten, es que al pozo de bombeo «chégalle máis líquido do que pode procesar», y esa es la misma causa de contaminación en toda la ría, «con oito motores aliviando.» «Que se pode facer?». La solución pasaría por que las aguas de lluvia (pluviales) y las aguas residuales (fecales) vayan por tuberías diferentes, evitando que estas últimas acaben contaminando la ría, como ha ocurrido con las redes unitarias existentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents