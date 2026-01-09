Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vivienda sigue disparada en O Morrazo y su precio se eleva hasta un 16% en Moaña

En Cangas crece un 5,8% en un año

El nuevo edificio de Ramón Cabanillas, pendiente de licencia

En verano se derrumbaron las estructuras para levantar un inmueble en la calle Ramón Cabanillas.

Fran G. Sas

O Morrazo

El precio de la vivienda sigue al alza en la comarca de O Morrazo, en buena medida por la falta de oferta y la demanda de vecinos y familias que buscan un piso a un precio asumible.

Según el último informe de Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios de referencia, la vivienda de segunda mano subió hasta un 15,8% en Moaña en el último año. Cangas tampoco se libra: el precio aumentó un 5,8% en el mismo periodo. Marín, por su parte, registra el mayor encarecimiento, con una variación anual muy elevada del 48%.

En cuanto a los precios medios, en Marín la vivienda de segunda mano se sitúa en 1.952 euros por metro cuadrado. En Moaña ya se superan los 2.096 euros por metro cuadrado. Y en Cangas la situación es especialmente complicada para quienes intentan acceder a su primera vivienda: los inmuebles de segunda mano ya se están vendiendo a 2.673 euros el metro cuadrado.

El precio en la villa canguesa no queda muy lejos del de ciudades como Pontevedra (2.725 euros por metro cuadrado) o Santiago de Compostela (2.885 euros). De hecho, Lugo y Ourense, pese a ser capitales de provincia, registran precios medios de vivienda inferiores a los de Cangas e incluso a los de Moaña.

Precisamente en Moaña es donde más se está reactivando la construcción en los últimos años, en parte por la seguridad jurídica que aporta a los promotores contar con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado y en vigor. Además de los tres edificios que están en obras actualmente, un cuarto proyecto —que podría alcanzar las 26 viviendas— tiene la licencia solicitada y está pendiente del visto bueno del Concello.

TEMAS

