Tres empresas optan a la humanización integral del núcleo histórico de San Martiño

La adjudicación de los trabajos para la humanización integral del núcleo histórico de San Martiño, origen de la Moaña actual, deberá ser una realidad en próximos días. El proceso de licitación abierto por el Concello cuenta con tres ofertas presentadas por otras tantas empresas.

El proyecto, que fue aprobado a comienzos de noviembre por la Xunta de Goberno Local, contempla una importante inversión de 1.274.486 euros que cubrirá en gran parte la Diputación de Pontevedra con una subvención de hasta 900.000 euros con cargo al Plan Extra. El organismo provincial garantizó este apoyo económico en primavera.

La intervención prevista en el entorno de la iglesia implica la extensión de una plataforma única que incluye el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado para que no sea visualmente agresivo con el entorno. En concreto se contempla actuar sobre la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira. Se humanizará el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial hasta más arriba de la antigua rectoral.

La puesta en valor del núcleo original de Moaña es un compromiso adquirido por el gobierno local con las asociaciones de San Martiño, que priorizaron esta mejora varias veces en los consellos veciñais que se celebran antes de la redacción de cada presupuesto municipal.