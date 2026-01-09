O Rompeolas
Más «tesoros» que arrastra la marea
Pues si ayer nos hacíamos eco de las vigas de batea que el mar arrastró hasta la playa de Santa Marta, hoy toca otro «gigante» llegado a la Praia do Medio, en el entorno de Massó: un neumático de tractor o camión que aterrizó sobre el arenal y va a ser difícil que alguien lo mueva, al menos sin apoyo de maquinaria pesada. ¡Inténtenlo!
El tour de las concejalas en busca de carencias
Se le pide a los políticos que se despeguen de los despachos y salgan más a la calle para hablar con la gente, detectar carencias o deficiencias y buscarle soluciones. Algo de eso hicieron ayer la alcaldesa y las concejalas de Servizos y Facenda de Cangas, que arrancaron a primera hora del consistorio en busca de baches y maleza por barrios y parroquias. Testigo ocasional de ello fue también alguna edila de la oposición. Cierto es que no se bajaron del coche ni pisaron terreno, porque el día no estaba para hacer frente a la lluvia y el viento. Si ya tomaron nota, ahora toca actuar con la mayor premura. Estaremos atentos.
Que apunten esos baches en la puerta de casa
A propósito de baches, me soplan algunos paseantes que también los hay junto a la antigua conservera de Iglesias que ahora sirve de almacén al Concello, muy cerquita de la casa consistorial. A su lado pasan caminantes y coches, con serio riesgo de desplome o de que las consecuencias sean más graves. Pues mejor será empezar los arreglos por ahí, porque es mejor prevenir que lamentar.
