Moaña plantará árboles autóctonos en los terrenos ya cedidos de Os Remedios

El Concello de Moaña, por indicación de los técnicos municipales, no aceptará nuevas cesiones de terrenos en el entorno del monte de Os Remedios, donde desde hace años se proyecta la creación de un parque forestal. En los 15.200 metros cuadrados ya cedidos hasta la fecha a la administración local se plantarán especies autóctonas, consolidando un trabajo que en los últimos años se centró en la retirada de eucaliptos y acacias mediante una empresa contratada por el Concello.

La superficie de titularidad municipal se sitúa en la parte baja del atrio de la capilla de Os Remedios y linda con el propio recinto. Por este motivo, el Concello ha solicitado permiso a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para poder ejecutar los trabajos. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explicó ayer que están a la espera del visto bueno de Patrimonio. La intención es acometer la reforestación en febrero o marzo, para favorecer el arraigo y el crecimiento de los nuevos ejemplares.

La actuación busca transformar el entorno de la capilla, actualmente marcado por árboles foráneos y pirófitos, en un espacio dominado por madroños, majuelos o espinos, cerezos y arbustos como los brezos. Se trata, en su mayoría, de especies de porte medio o bajo, lo que también permite mantener las vistas sobre la ría de Vigo y buena parte de la parroquia de Tirán, visibles desde el atrio del templo.

De momento, el Concello no prevé nuevas cesiones ni intervenciones públicas en los terrenos próximos al vial de subida a la capilla.

El parque forestal de Os Remedios es una demanda histórica del movimiento vecinal de Tirán. Hace ya varios años, vecinos comenzaron de forma voluntaria con talas de eucaliptos y trabajos para frenar los rebrotes. Tras la cesión de más de una hectárea y media, el Concello asumió estas tareas mediante la contratación de una empresa externa.

La Asociación de Veciños de Tirán, cuya directiva prevé un relevo próximamente tras cinco años de mandato y espera un paso al frente de otros residentes, destacó recientemente —durante la presentación de la revista O Pegho a finales de año— la creación de este parque forestal como uno de los grandes retos que esta parroquia tiene por delante.