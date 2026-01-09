Hosteleros de Moaña reparten sus premios pero no apareció la rifa con el viaje a Punta Cana
Este regalo se sorteará de nuevo con el cupón diario de la ONCE del 12 de enero
REDACCIÓN
Moaña
La Asociación de Hosteleiros de Moaña y el Concello hicieron ayer entrega de los premios de las rifas que regalaron en las fechas navideñas a los clientes. Sin embargo, no apareció el galardonado con el primer premio que es un viaje a Punta Cana para dos personas. Los hosteleros piden a los clientes que no tiren sus rifas porque volverán a sortear el premio con el cupón diario de la ONCE del próximo 12 de enero. Falta también un cuarto premio que se sorteará con el cupón del 13 de enero.
Se entregaron, aseo sí, un premio de 200 euros en consumiciones, otro de 500 euros y el segundo premio que supone un viaje a las islas Canarias.
